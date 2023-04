Bébibumm Felsőlajoson

Születésekben gazdag napok állnak a felsőlajosi MagánZOO mögött, hiszen több új élet látott napvilágot a megye kedvenc magánállatkertjében. Egy bébivel gyarapodtak a kétpúpú tevék, miután szerdán Aisa életet adott kis borjának. A tevegyermek kiváló egészségnek örvend, és sosem hajlandó elszakadni édesanyjától – számolt be a Tóth Tibor, a MagánZOO tulajdonosa. Az igazgató a Petőfi Népének nyilatkozva elmondta, hogy a gyűrűsfarkú makiknál is beköszöntött a gyermekáldás, egy hónapja született a most másfél arasznyi makikölyök és három fehér tigris is meglátta a napvilágot. Épül egy vízilóház és hamarosan egy három tonnás vízilóval gyarapodhat az állatállomány.