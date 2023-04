A TV2 Szerencsekerék műsorában Kasza Tibi műsorvezető – a rá jellemző vidám hangulatban – már az elején megalapozta a jó kedvet. Nagy Péter kecskeméti játékos kihívója Geri, egy fiatal balettos volt, valamint meglepetés vendégként Görög Zita, egykori sztármodell.

A játék végig nagy izgalomban telt, volt felező, duplázó, csőd egyaránt, így az utolsó percig izgulhattak a játékosok, különösen Peti, hiszen végig ő vezetett, kiugróan magas összeggel. A végsőkig fokozott hangulatban 7.890.000 forintot és négy tárgynyereményt, egy hűtőt, egy mobilklímát, egy lábmasszírozót és egy szódagépet vihetett haza. A négy diplomás jogászként dolgozó, ötgyermekes édesapát élményeiről kérdeztük.

– Az első percekben nagy stresszben álltam a stúdióban, majd az első kérdés után kezdtem megnyugodni. Nem sokáig tartott, mivel az adás során folyamatosan értek az ingerek, hullámzott a hangulatom, hol örültem, hol rettentően féltem, hiszen óriási tétről volt szó. A milliós nyereményeimet bármikor elveszthettem volna akár egy csőd, egy felező vagy egy csere felirat kipörgetésével. A fődíj játék volt talán a legnehezebb, amikor 20 másodpercem volt a megoldásra. Mint kiderült, jól teljesítek nyomás alatt – elevenítette fel emlékeit Péter, majd további részleteket árult el.

– Nagy és egyben kellemes meglepetésként ért, hogy Görög Zita volt a sztárvendégünk. Bár bevallom, egyszer rám hozta a frászt. Az egyik megfejtést, az „integető szerencse macskát”, nem tudtam egyből a meglévő betűkből, ő pedig megjegyezte, hogy elárulhatja. Ettől annyira megijedtem, hogy ő már tudja, én meg nem, ráadásul féltettem a nyereményemet tőle is – jegyezte meg.

A Szerencsekerékben az adott témakörhöz illő közmondásokat, szólásokat kellett kitalálnia a játékosoknak. Ennek kapcsán Péter kifejtette stratégiáját.

– Én sosem a témakört figyeltem, hanem a meglévő betűket próbáltam mindig összefűzni. Nagyon szeretem a közmondásokat, gyerekkorom óta mai napig rengeteget olvasok, bővítem a tudásom. Úgy nőttem fel, hogy láttam a nagyszüleim rejtvényt fejteni. Az általuk kihagyott, kimaradt rubrikákat próbáltam kitölteni. Internet akkor még nem volt, így a lexikonokat, könyveket bújtam a megfejtésekért. Külön közmondás gyűjteményem is volt – tette hozzá a nyertes.

– Hihetetlen boldogságot éltem át a végén, gyermekeim születéséhez tudnám leginkább hasonlítani azt a felfokozott örömet, amit éreztem a fődíj elnyerésekor. El is sírtam magam, a közel nyolc millió forint számomra óriási segítség. Ráadásul ez a játék motivációt adott, hogy további vetélkedőkben mérettessem meg magam a jövőben. Elárulom, hogy egykoron még Gajdos Tamás-Klausmann Viktor idején, a kilencvenes években is jelentkeztem a Szerencsekerékbe, de akkor nem kerültem be. Most jött el az én időm! – vélekedett Péter, aki a forgatás után hazafelé örömében dalra fakadt. S mi mást énekelhetett volna, mint a Cserháti Zsuzsa Porsche Szerelem Száguldás című slágerét, mely a játék közben is szerepet kapott, vidám perceket szerezve a közönségnek.