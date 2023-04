Szombaton rendezték meg a VIII. SZÉP Kihívást, az alföldi bringások Balaton-körét. A résztvevők három távon indulhattak, melyet 12 órás szintidőn belül kellett teljesíteni. A kihíváson 360 kerékpáros állt rajthoz.

Alacsony felvásárlási árakat sejtenek betakarításra a szántóföldi növénytermesztők. Ez idő tájt az új termés lekötésére ajánlott fizetséget is annyira keveslik, hogy nem biztosak költségeik megtérülésében.

Öt szomszédja lelövésével gyanúsított férfi után kutatnak a hatóságok az Egyesült Államok Texas államában. A tömeggyilkosság előzménye, hogy a gyanúsított a késő esti órákban saját házának udvarán célba lőtt, szomszédai pedig a kerítésen keresztül arra kérték, hogy hagyja abba a lövöldözést, mert aludni szeretnének.

Csengődön 760 millió forintért 1913-ban épült, családi tulajdonban lévő kastély keresi-várja új tulajdonosát.

A Magyarország étele 2023 versenyen az első három helyezett is egy megyei étterem szakácscsapata lett. A fiatal tehetségek nemcsak alázattal vannak hivatásuk iránt, de jó példát mutatnak azon diákoknak is, akik most állnak pályaválasztás előtt.

A falualapító jász településekkel együtt ünnepeltek szombaton Jászszentlászlón, ahol tizennegyedik alkalommal rendezték meg a civil kulturális napot.

Szépszámú közönség gyűlt össze a Bátya-Dunapataj rangadóra, több százan szorongtak az oldalvonalak mellett.

A pápalátogatás kiemelt eseménye a Kossuth téri ünnepi szentmise volt. Ferenc pápa magyarországi látogatásának utolsó programjaként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán találkozott az egyetemi és kulturális élet képviselőivel.

A kecskeméti légibázis névadója, vitéz Szentgyörgyi Dezső legendás vadászpilóta emlékének adóztak szombaton a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár honvédei.

A kényszerű téli bezárás után szombaton újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Kiskun Múzeum, ahol családi nappal várták az érdeklődőket.