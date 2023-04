Gazdakörökben azt mondják: az országban lévő túl sok gabonakészlet nyomta le az árakat. A kalászosok aratásáig mindössze bő két hónap van hátra, addig pedig nemigen remélhető a betárolt gabona oly mértékű fogyatkozása, aminek következtében kedvezőbben alakulnának majd a felvásárlási árak – állítják.

A nyári túlkínálat vélelmét erősítik az új termésre áprilisban adott felvásárlói árajánlatok. Búzáért, kukoricáért tonnánként 60–70 ezer forint körül fizetnének, a repcéért pedig tonnánként 130 ezer forintot adnának a termesztőknek. A jelenlegi tőzsdei árakkal összevetve látható: az új termést a jelenlegi tőzsdei árakhoz képest közel 30–40 százalékkal olcsóbban árazták be a felvásárlók.

– A termesztők körében aggodalomra ad okot az, hogy az új terményre vonatkozó nyomott árajánlatok tényeken alapulnak a felvevőpiacon. Tudjuk azt, hogy sok termesztő már korábban elégedetlen volt a kínálati árakkal, ezért kivárnak a tavalyi termény értékesítésével. A múlt évről, főleg búzából, napraforgóból jelentős készletek halmozódtak fel. Erre jött hónapokon keresztül az ukrajnai gabona. Az időjárási körülmények alapján egyelőre úgy tűnik, bőven lesz új termés is. Ezért, ha aratásig nem csökken a jelenlegi magas készlet, akkor komoly áresés várható a felvásárlás vonalán. A hazai tárulókapacitás ugyanis kicsi ahhoz, hogy a tavalyi és az import termés mellé befogadja az újat is. A gazdák kénytelenek lesznek terményeiktől olyan árakon megválni, amiket épp kínálnak – vélelmezte a gabonapiaci kilátásokat Pesti Gábor, a nagykőrösi gazdakör alelnöke.

Homokhátsági tapasztalat: az őszi és a tavaszi időjárás valóban kedvezett a gabonaféléknek. A határt szemlézők azonban óvatosabbak a termés becslésével most, mint más esztendőkben. A helyi gazdakör értesülései szerint az alap- és segédanyagok jelentős drágulása miatt a termesztők kevesebbet tudtak felhasználni műtrágyákból, növényvédő szerekből. Ebből következően bizonytalanok a hozamok, mert a hiányos növényvédelem miatt is előfordulhat termésvesztés.

– Amennyiben valósággá válnának a felvásárlási árak alakulásáról a borúlátó prognózisok, akkor egyes gazdaságok akár veszteségesek lehetnek bő hozamok esetén is. Az ukrajnai gabona embargóját túl későn vezették be, addigra a kereskedelem és a feldolgozóipar importból jócskán létrehozta bőséges készleteit. Ez nemcsak gazdasági értelemben fáj a hazai termesztőknek, hanem azért is, mert ők értékesebb terményeket állítanak elő. Élelmezésegészségügyi okokból kevésbé veszélyes vegyszerekkel, de jóval nagyobb költséggel versenyhátrányban termesztenek a keleti országokkal szemben. Természetesen Ukrajnában is szabályozzák a növényvédelmet, azonban számos, nálunk már betiltott szert, mint a szerves foszforsav észtereket, neonikotionidokat használják. Az ilyen kétes minőségű áru befogadása mutatja, hogy a gazdálkodói és a feldolgozói érdek nagyon távol áll egymástól. Az utóbbiak az olcsó alapanyagot részesítik előnyben, jöjjön az bárhonnan. A mezőgazdálkodók körében régen tisztázódott a megoldás: a gazdasági szereplők közti feszültség akkor szűnne meg, ha a feldolgozóipar a termesztők tulajdonában működne. Az ilyen gazdálkodásra számos jó példa található európai uniós országokban.