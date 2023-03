Félmilliárd forintot költött tavaly a belterületi úthálózat megújítására a kunszentmiklósi önkormányzat. A beruházás két ütemben valósult meg. Az első félévben a rendelkezésre álló közel 250 millióból tizenhárom utca kapott új aszfaltburkolatot. A kormányzati támogatásoknak köszönhetően a második ütemben 315 millió forintot költhetett a város belterületi úthálózatának fejlesztésére. A beruházás az Árpád, az Óvoda, a Székely, a Rigó, a Kölcsey, a Madách, a Csap, a Kőris, a Határ, a Dobó, a Kun, a Szív, az Alkotmány, a Szél, a Mikszáth, valamint a Gőzmalom utcát érintette.

– Januárban elkezdődött az Egészségügyi Központ laborépületének felújítása is, köszönhetően a kormányzattól kapott 50 millió forintos támogatásnak. A projekt keretében megújulnak a nyílászárók, az épület teljes elektromos hálózata, a fűtésrendszer, mozgáskorlátozott mosdók lesznek kialakítva, megtörténik a fal- és padlóburkolatok cseréje is. Folyamatban van a „Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson” című projekt közbeszerzési eljárása. A kivitelezési munkákra 250 millió forint áll önkormányzatunk rendelkezésére. A beruházás várhatóan tavasszal megkezdődik. Pályázatot nyújtottunk be játszótéri eszközök beszerzésére a LEADER programban. Új létesítményt alakítunk ki a Petőfi lakótelepen. A munkálatok ugyancsak az év elején indulnak – részletezte az elmúlt időszak történéseit Lesi Árpád polgármester.

Tavaly közel harminc belterületi utca újult meg

Fotós: Gulyás Sándor / archív-felvétel

Az elnyert támogatásoknak köszönhetően megújul a Petőfi lakótelepi óvoda játszóudvara, hő- és födémszigetelést, új nyílászárókat kap a tasskertesi körzeti orvosi rendelő. A kunszentmiklósi tanuszoda a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé lett sorolva. Jelenleg a tervezési folyamat zajlik, ezt követően elkezdődhet a beruházás.

– A tavalyi év sok nehézséget hozott önkormányzatunknak, de mindemellett folytattuk a beruházásokat, több olyan intézkedést vezettünk be, ami megtakarítást eredményez a városnak és az intézményeinknek is.

A sportcsarnok bezárásra került, a középső óvodát pedig átköltöztettük a Napsugár bölcsődébe. Fontos, hogy nem szűnt meg senkinek sem a munkahelye. Mindezek mellett sikerült több önkormányzati szolgálati lakásban nyílászárót cserélni. A közterületeken folyamatosan újítjuk a padokat és ültetjük a fákat. A tavalyi évhez tartozik még egy fontos beruházás, a „Zöldváros” kialakítása, ami új arculatot adott a Szent Erzsébet téri parknak. Új piac létesült, valamint játszótéri eszközöket építettünk ki. A LED-esítések és új kandeláberek itt is kialakítottuk. Pályázatot nyújtottunk be három külterületi út felújítására is (Baracsi dűlő, Szújkó dűlő, Idősek otthonhoz vezető út), jelenleg az eredményre várunk – emelte ki a polgármester.

A kunszentmiklósi önkormányzat az idei évben is több fejlesztést tervez, melyhez a vármegyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán kíván forráshoz jutni. Előkészítés alatt van a Kaszás és a Pipa utca rekonstrukciójára, egy önálló multifunkcionális könyvtár kialakítására, az egészségügyi központ laborjának további fejlesztésére, az intézmények energetikai fejlesztésére vonatkozó pályázatok. Benyújtásra került a Petőfi-emlékház kialakítását célzó támogatási igény is.