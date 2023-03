Ahogy már korábban beszámoltunk róla, Zsigóné Kati ezúttal is Budapesten sajtótájékoztatón tárta első alkalommal a közönség elé legújabb alkotását. A stucctojásból készült Világunk Tojásán 100 minta található, melyek összességében és hűen mutatják be az emberiség életét, a nagy találmányoktól, vallási felekezetektől, a neves épületektől és a híres emberektől kezdve a szomorú és pusztító világjelenségekig. A minták rendezetten vannak felrakva, követik a Föld ellipszis mozgását. Az alkotás három évig készült, ebből két év volt a kutató munka, egy év az alkotói fázis.

Zsigóné Kati célja az volt a Világunk Tojásának elkészítésével, hogy legyen egyetlen olyan egyetemes alkotás a Földön, ami a világon élő minden emberhez szól, hatalmas tudásanyagot közvetítve rólunk, emberekről. A neves népi iparművész elmondta, hogy a ma élő és a jövő nemzedék, a Világunk Tojása által, elsajátíthatja más népek kultúráját és globálisan átláthatja az emberiség életét, a pozitív és negatív oldaláról egyaránt. A Világunk Tojása üzenete: „Segítsük egymást és féltőn óvjuk bolygónkat!”

Milyen motívumok láthatók a gyönyörű alkotáson?

– 40 tudóst, hírességet, ismert, elismert neves embert mutatok be a Világunk Tojásán, akik nélkül ma egy teljesen más világban élnénk. Azokat, akik legtöbbet tettek az emberiségért, a „haladásért”. Néhány nevet említve: Leonardo da Vinci, Gandhi, Edison, Teréz Anya, Marie Cure, Oprah, Mozart, Einstein, Semmelweis Ignác, Teller Ede, Tesla. Látunk rajta 14 természeti csodát és olyan remek építményeket, melyeket az emberiség hozott létre. Szintén 14 minta foglalkozik a világ vallásaival. Vannak rajta meghatározó dolgok, melyek az emberiség életét befolyásolják, vagy jelentős szerepet játszanak abban, ilyen például a család, a gyógyítás, a béke, a DNS, a repülés, a film, az ember, a számok, az írás, a járványok, a háborúk – mondta Zsigóné Kati, majd további érdekességéket is megosztott.

– Négy olyan ember van rajta, aki még él, és négy magyar.

Elárulhatom, ebből az egyik én vagyok. Úgy éreztem, ezen az alkotásomon magam is megjelenek, mintegy névjegyként egy megkoronázott tojással és monogramommal – jegyezte meg, hozzátéve egy titkot.

– Ami még értékesebbé, ékesebbé teszi, az a csodás, 16 darab aranyba foglalt gyémántkő. Az arany a bölcsességet, az igazságot közvetíti ezen és a Magyar Nemzet Tojásán is. A gyémánt, pedig az Isteni fény a Földön, és a lélek őrzője. Segít mindig tisztán, logikusan és önállóan gondolkodni. Ezekre a segítségre, soha nem volt nagyobb szüksége az emberiségnek, mint most. A 16 gyémántnak szerepe is van a Világunk Tojásán, mert ezekkel jelöltem, a két fő motívumot: a Föld kontinenseit és a Naprendszer bolygóit – árulta el, majd összegezte a fő üzenetét.

– A Világunk Tojása felhívja a figyelmet arra, hogy szolgálattal, mély hálával tartsuk tiszteletbe, bolygónk tisztaságát és embertársaink jogait, hogy mind a nyolc milliárd ember emberhez méltóan tudjon itt élni! Legyünk azon mi emberek egyenként, hogy egymás és a természet iránt tett alázatunkkal, állítsuk meg Földünk – utolsó fázisában lévő – vég pusztulását!

A Világunk Tojása a többi világhírű alkotásával együtt a művésznő saját kiállításán tekinthető meg.