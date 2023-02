A szakember azt tanácsolta, hogy ha lehet, akkor magas minőségű, teljes kiőrlésű bio lisztet használjunk. A kenyérkészítés akár egy napot is igénybe vehet. Kézzel kell dagasztanunk és legalább 25 fokos hőmérsékleten kell hagynunk kelni. Akkor megfelelő a sütés előtt, ha nagyon lágy, levegős a tészta, de nem folyik szét. Javasolja, hogy a gázsütőben a légkeverő rendszert iktassuk ki. Amikor az élesztő használatáról kérdezték csak annyit mondott: kenyérbe nem való.

Gabonát is termeszt az Eleven Porta

A rendezvény fő szervezője a Vino Étterem mellett, Rácz Sándor, az Eleven Porta tulajdonosa volt. A családi vállalkozás 50 hektáron a vetésforgótól függően termeszt gabonát is. Öt éve pedig lisztet is gyártanak.

Rácz Sándor elmondta, hogy kevesen tudják, de Varga Frigyes az úgynevezett királybúzát – amely idehaza ismert – Izsákon nemesítette ki. Más kalászost is termesztenek, köztük az alakort is, amelynek az a különlegessége, hogy az emberiség egyik legrégebbi búza fajtája. Aratnak bánkúti és kamut búzát is, amelyek nagyon jó beltartalmi értékekkel rendelkeznek. Műtrágyát nem használnak. A család saját malommal is rendelkezik, lassú fordulatú köves malomkövekkel őrlik a gabonát, így ugyanis a régi sok ezeréves technológiával a magok beltartalmi értékei nem sérülnek. A rendezvényre Rácz Sándor hozta a bánkúti búzából készült BL 80-as lisztet.

A szervező elmondta, hogy a felhívásra, nem csak Izsákról, hanem a környékbeli településről is jelentkeztek, de csak 20 érdeklődő dagasztót tudtak fogadni, akik szombat este sütötték meg a nap során elkészített kenyereket a Vino Étterem kemencéjében. Nem kizárt, hogy máskor is rendeznek kenyérsütéses rendezvényt Izsákon.