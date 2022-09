A több mint 40 fővel működő egyesületben 12 polgárőr a kezdetektől tagja a szervezetnek, és 16 olyan tagjuk van, aki öt éve vagy régebben tagja az egyesületnek. Utóbbiak oklevelet kaptak a Pomozi Sándor Attila elnöktől. Somodi Sándor, a kecskeméti polgárőrségtől oklevelet adott át László György körzeti megbízottnak, Szabó Mihály titkárnak és Szabó György Róbert polgármesternek, aki egyben polgárőr is. Az eseményen részt vett még Czigány János rendőr alezredes és Szécsényi Attila, Jakabszállás plébánosa is.

Farkas Gyula alapító tag sajnos egy nappal korábban elhunyt, így róla megemlékeztek az évfordulón.

Az elnök elmondta, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül az egyesület az elmúlt években. Saját autókkal kezdték meg a szolgálatot még 20 éve, majd egy Lada Niva terepjárót kaptak. 2015-ben pályázat útján nyertek egy Suzuki Vitarát, majd ebben az időszakban kerékpárt is kaptak, ezt követően szolgálati robogót is a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetségtől, legutóbb pedig szintén a megyei szervezet jóvoltából egy női szolgálati kerékpárra is szert tett az egyesület. A közelmúltban sikerrel pályáztak arra a forrásra, amiből informatikai eszközöket, laptopot és nyomtatót vásároltak, így az egyesület informatikai háttere is biztosított lett.

Szintén az utóbbi idők fejleménye, hogy kétmillió forintot nyert az egyesület kamerarendszer telepítésére, amit az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak és közösen üzemeltetik a térfigyelő rendszert.

Az egyesület elnöke elégedetten tekint a jakabszállási polgárőrség által bejárt két évtizedes útra. Mint fogalmazott, az egyesület erőssége a kiváló közösség és a tagok közötti összetartás, ezeknek köszönhető, hogy a polgárőrség a település fontos része, s különös megbecsülésnek örvend a lakosok körében. Mint fogalmazott, kiváló az együttműködésük az önkormányzattal, a rendőrséggel és a környékbeli egyesületekkel is. A következő 20 évre az a céljuk, hogy megőrizzék az elért eredményeket és némileg növeljék a taglétszámukat. Ez nem is lesz olyan nehéz, mert több jelentkező is van és éppen mostanában lépett be két ifjú polgárőr is körükbe.