Marci már kisgyermekként elkötelezte magát a kémia mellett. Óvodásként keltették fel figyelmét a Spektrum tévé dokumentfilmjei. A tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskolában alig várta már, hogy a kémia bekerüljön az órarendjébe. Hetedikesként végre eljött a pillanat, a tanórák mellett szakkörre is járt.

A Kecskeméti Református Gimnáziumban minden adott ahhoz, hogy komolyan tovább mélyítse tudását. Jól felszerelt labor, a tehetséggondozás mellett elkötelezett tanárok – Sápi Anikó és Tóth Imre – és jól képzett laboros, Hajdúné Dénes Julianna segíti tudása bővítését. A tanórák mellett szakkörre is jár.

– Már a felvételinél tudtuk, hogy Marci különleges, szenvedélyes diák. Örültünk neki, hogy minket választott. Egy gyémánt, amit érdemes csiszolni, és akkor igazi briliánssá válik.

Esetében már régen nem beszélhetünk tanításról, ő már nagyon sokat tud, sokszor többet is mint mi tanárok egy-egy területet tekintve. Nála inkább mentorálásról beszélhetünk, irányokat mutatjuk meg neki egy-egy feladat esetén.

Miután megcsinálta, megbeszéljük, megvitatjuk. Sokszor estébe nyúlóan is levelezünk egy-egy kísérlet kapcsán – összegezte Tóth Imre.

Ezen a héten a gimnáziumban kémiatábor zajlik a 11. évfolyamosok számára, segítve őket a kémia érettségire való felkészülésben. Marci is részt vesz rajta, de igazából nem diákként, hanem a pedagógusok jobbkezeként. A fiatal tehetség nemcsak a tanáraival ápol jó kapcsolatot, hanem a kreatív gondolkodású Hajdúné Dénes Juliannával is, aki szintén minden segítséget megad a számára, hogy sikeresen elvégezze a kísérleteket. A laboros hölgy nem ismer lehetetlent, még akkor is biztosítja a hátteret, a szükséges eszközöket, ha az elsőre kivitelezhetetlennek tűnik is.