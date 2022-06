A település a hazai német identitás megőrzésében egyre fontosabb szerepet játszik. A napokban második alkalommal rendezték meg a Sváb Ételek Fesztiválját, ahol 13 német ajkú település mutatkozott be. Takácsné Stalter Judit polgármester terve az, hogy a jövőben a hazai németség egyik kulturális központját hozzák létre a településen. Ehhez az ingatlant már megvásárolták a kormány támogatásával. A múlt, a hagyományok megőrzésének a folyamata az elmúlt években erősödött meg a töltésiek körében, ennek érdekében egyre többet is tesznek. Történészek több kötetben megírták a falu történetét, megalkották a sváb szótárt, a régi, 280 éves nyelv szavait gyűjtötték össze, és írták le egy könyvben. A sváb konyha receptjeit is összegyűjtötték, ennek a munkának a során döntöttek úgy, hogy meg kellene rendezni a fesztivált.

Helyreállították a falu 100 éves emeletes házát, amely egy gazdag családé volt, itt a Módos Töltés című kiállítás látható. Ez a múlt, de milyen a jelen? – erre a kérdésre válaszolt Hidasné Márin Magdolna, Gyurákovics Andrea és Schuszter Istvánné. Hidasné Márin Magdolna azt mondja, hogy jól dolgozik a nemzetiségi önkormányzat a faluban, felügyeli az iskola és az óvoda működését.

Az iskolában heti öt órában oktatják az irodalmi német nyelvet, egy órában pedig népismeretet tanítanak. Nyaranta a tanulók olyan táborokban vesznek részt, ahol táncolni tanulnak, népszokásokat elevenítenek fel, megismerik a sváb konyhát, a régi énekeket.

Az óvodások már kisgyermekkorban mondókákat, alapszavakat és dalokat tanulnak. Emellett működik egy fúvószenekar, amely repertoárja tele van német dalokkal. A faluban pedig a Fuchs kórus lép fel jól ismert dalokkal egy-egy rendezvényen.