A kecskeméti Neumann János Egyetem folyamatosan törekszik arra, hogy képzésük gyakorlatias képzés legyen. Hallgatóik ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is elsajátítsák a tudást.

– Eddig is az ország egyik legjobban felszeret laboratóriuma volt a kecskeméti. A most kialakított hegesztőrobot cellával, ami kutatási célokra is alkalmazható lesz, a képzést magasabb szintre emelhetjük.

Mostanáig csak hagyományos kézi hegesztőink voltak, az új eszköznek köszönhetően a tanítványaink programokat tudnak írni, és ezeket kipróbálhatják a robottal.

Ez idáig más laboratóriumban tanulhatták meg hallgatóink a hegesztőrobotok működését, itt viszont már komplex módon sajátíthatják el mindezt az új berendezés segítségével – fogalmazott dr. Weltsch Zoltán tudományos rektorhelyettes, a Műszaki és Informatikai Kar Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékének vezetője.