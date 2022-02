– Remélem, hogy csak a pandémia miatt nem történt meg a szükséges társadalmi párbeszéd. Ezt törvény is előírja, de Kecskeméten a lakosságnak régebben is megvolt a lehetősége, hogy beleszóljon a város arculatát meghatározó épületek kialakításába, elég megemlíteni, hogy anno a városháza terveit is kifüggesztették. A párbeszédnek ezentúl is meg kell lennie, és most meglátszott, hogy hiányt szenvedett, hiszen rajtunk kívül több civil egyesület felemelte hangját a fák miatt – nyilatkozta Király József.