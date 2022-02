A megmozdulásban a polgármesteri hivatal, a helyi művelődési központ dolgozói, illetve a lakosság vett részt, és több mint öt köbméter hulladék gyűlt össze. A tanulókörök résztvevői különböző süteményeket készítettek, régi recepteket osztottak meg egymással. Nagy sikernek bizonyult a rajzverseny, melynek témája a szentmiklósi napok volt. A programok az idei évben is folytatódnak, és kialakítanak egy információs pontot is. A projekt 2023. januárjában fejeződik be – tájékoztatta hírportálunkat dr. Sipeki Gerda jegyző.