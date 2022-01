A parton több száz méter hosszon homokos fövenyt alakítottak ki, gyermekjátszóteret, napozóstéget, valamint egyéb beruházással kedveskedtek a vendégfogadók a családoknak. A Vadkerti-tóhoz főként a kisgyermekes családokat várják, ezt a polgármester többször is kijelentette. Ha ugyanis a gyerekek jól érzik magukat, akkor ők idecsábítják a baráti családokat, a nagyszülőket is. Ceglédtől Kiskunmajsáig nagy körből érkeznek a napsütéses napokon a fürödni vágyók, akik tiszta vizet találnak mindig. Tavaly az aszályos év ellenére is jó volt a tó vizének a minősége. A Vadkert Komszolg Kft. ugyanis sok százezer köbméternyi vízzel pótolta a hiányt.