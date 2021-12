Közleményéből kiderült, hogy „faltól-falig” megújul a belváros egyik legforgalmasabb és közben az egyik legméltatlanabb utcája, a Korona utca. A buszmegálló áthelyezésével és a parkolási rend átalakításával az esztétikum mellett számos új parkolóval bővül a város egyik legzsúfoltabb utcája.

A kivitelezéssel párhuzamosan az OTP által használt épületet is felújítják.

Az Egészségközpont utcájának minőségét és szépségét folytatva építik újjá a Deák Ferenc utcát a József Attila Általános Iskolától a Kossuth utcáig. Itt is mindent: utat, járdát, utcabútorokat, közvilágítást megújítanak. Emellett az iskola mögötti, valamint a mentőállomás mögötti közöket is teljesen újjáépítik.

A vásártérnél a folt hátán folt Csongrádi utcát is teljesen újjáépítik. A Mol kút és a Bajcsy utca között nemcsak új út készül, hanem gondolva a vásári napokra, 80 új ingyenes parkolót is kialakítanak a vásárba érkezőknek. Mindemellett a város mezőgazdasági termelésének jelentős hányadát adó Zöldmező Lakótelep bevezető útját is befejezik – írja a polgármester.

Beszámol arról is, hogy a kormánytámogatás mellett saját forrásból a város egyik legkomolyabb parkolási és közlekedési gondjára is szeretnének végre pontot tenni.

Januárban elkezdik elbontani a Posta melletti épületet, így a mögötte lévő – már üres – önkormányzati területtel összevonva építik meg Félegyháza új központi parkolóját.

A tervek úgy készültek el, hogy a piaci árusok nagyobb teherautói is itt parkolhatnak a piacnapokon, így nem vesznek el helyeket a vásárlóktól a Pázmány és az Oskola utcában. A parkolóépítés mellett a belváros egyik utolsó szégyenfoltját, a Pázmány utcát is újjáépítik – sorolta Csányi József, aki azt is hozzátette, hogy a város hónapokkal ezelőtt nyújtotta be pályázatát a kormányhoz a hat égetően fontos projektre, aminek sikerében nagy szerepe volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő közbenjárásának.