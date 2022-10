Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Mint írják, az eső, zápor mellett leginkább az ország délkeleti felén, illetve a középső tájakon zivatarok is várhatók. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön intenzív zivatarok is kialakulhatnak rövid idő alatt 20 millimétert meghaladó csapadékkal, viharos széllel, illetve jégesővel. Legjobb eséllyel előbb a Dunántúl délkeleti részén (Tolna, Baranya), majd a Dél-Alföldön, illetve a Tiszántúlon heves zivatarok is kialakulhatnak 80 kilométer/óra feletti szélrohammal és nagyobb méretű jéggel. A hevesebb zivatarok este kelet felé elhagyhatják térségünk.