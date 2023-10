A színművész a rádióműsorban elmondta, hogy a műsor igen nagy kihívást jelentő három hónap volt az életében, mialatt a határait feszegette, hiszen a színházi munkáit sem hanyagolta el a tévéfelvételek ideje alatt. Elmondása szerint a szereplés új lehetőségeket nyitott az életében, amellett szélesebb rétegek számára tette ismertté nevét.

Mint fogalmazott, nehéz volt, amikor elmaszkírozva jelent meg a színpadon, és az is szorongás jelentett, hogy hol van ő, vagyis hova tűnt el a maszk alatt az ő személyisége. A színésznő szerint izgalmas önismereti tréning volt a tévéműsor, amiben megtanulta, hogy merjen belevágni abba is, amihez először nem érez elég bátorságot.

– Ha nagyot akarsz cselekedni, és feszegetnéd a határaidat, akkor olyat kell tenned, amit azelőtt még sosem csináltál. Ez arra is jó, hogy lásd, hogy reagálsz az ilyen ismeretlen helyzetekben, a fokozott stresszhelyzetekre. Magam is figyeltem a pszichés jelenlétemet a műsor folyamán – nyilatkozott a műsor önismereti tanulságairól a színésznő.

Faragó Miklós riporter és Gubik Petra

Forrás: Gong.hu

Gubik Petra az éneklésben is jeleskedik, önálló albuma is jelent már meg és koncertezik is szerte az országban, sőt, a Dalban is szerepelt a színésznő. Első szólólemezén 2021-ben kezdett dolgozni Müller Péter Sziámival és Szirtes Edina Mókussal. A lemez címadó dalát benevezték a Duna Televízió Dal című műsorába, ahol a középdöntő legjobb dalai közé jutott, amire nagyon büszke volt az előadó. Mint elmondta, eredetileg nem is volt szándékában nevezni, de Szirtes Edina azt javasolta, hogy tegye meg, ami végül sikerélményhez vezetett.

Most az országot járják Tempfli Erik zongoraművésszel együtt a Mi van a zsebemben? című koncertszínházi esttel. Augusztusban volt az első előadásuk Szentendrén, és nagyon szép emlékek fűzik a debütáláshoz. Október 25-én Sárospatakon adnak koncertet, amit azért is vár különösen, mert Szabolcs–Szatmár-Bereg vármegyei születésű, ezért hazai koncertnek tekinti. Mint a színésznő fogalmazott, nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy otthonról elkerülve ismét szülőföldjén várják és ott áramoltathassa művészetét.

Gubik Petra fontosnak tartja az önazonosságot, ezért törekszik saját szerzemények előadására. Meggyőződése szerint ha egy előadó megosztja mondanivalóját, akkor azt magából merítse, így lesz hitelesebb annál, mintha más szövegét adná elő.

A színművész szinkronizál is, amit azért szeret, mert olyan szerepekbe bújhat, amire a magyar színházakban nem lenne lehetősége, ilyen lehet akár egy Walt Disney-film valamely szerepe is.

Az egyébként szabadúszó színésznő elmondta, hogy már a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is volt szerencséje játszani, amikor idén Bori Rékát helyettesítette a Kőszívű című előadásban.

