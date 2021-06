Veszélyben a kertek és a szántók növényei

Az almaültetvényekben jelenleg a lisztharmat napról napra egyre több hajtást fertőz meg. A májusi hűvös időjárás miatt pedig erős a dérgombafertőzés az őszibarackosokban.

Június elejének időjárása sürgős feladatok elé állítja a kertészeket. Amennyi hasznot hajtott a májusi csapadék, helyenként csaknem annyit el is vesz a gazdák pénztárcájából a párás levegőből eredően a kártevőirtás költsége – állítják növényvédelmi szakemberek.

– Egyebek közt az almás kertekben a lisztharmat napról napra egyre több hajtást fertőz. Az alma- és körtevarasodásnak is kedvez a jelenlegi időjárás, de az előbbi hetekben az alacsony éjszakai és nappali hőmérséklet gátolta a kór terjedését. Ugyanez a helyzet a baktériumos tűzelhalással is, ám a felmelegedés során komolyan számolni kell kártételével. Az almamoly rajzása hetek óta tart, de szerencsére eddig viszonylag kevés lepke mutatkozik a csapdában. A levéltetű azonban erőteljesen szaporodik, hasonlóan az alma vértetű is. Az utóbbiak telepei már a friss hajtásokon is láthatóak – hallottuk Torma Antal kecskeméti növényvédelmi mérnöktől.

Bács-Kiskun megyében helyenként komoly pusztítást okozott a csonthéjasokban a monília. Mivel a fertőzés már leágazóban van, Torma Antal szerint ez idő tájt az elhalt ágrészek eltávolítását, megsemmisítését kell mihamarabb elvégezni. Az egészséges fák lombját azonban továbbra is permetezni kell, mert újabban a sztigminás levéllikasztó betegség támad.

A májusi hűvös időjárás miatt erős a dérgombafertőzés az őszibarackosokban.

A fákról folyamatosan hullanak a tafrinától megfertőződött levelek, de nőnek helyettük újak. Amely fákon erős volt a fertőzés, azt a termés is megsínyli, foltossá válik.

– Időszerű védekezni a rajzó szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly, valamint a levéltetvek ellen is, Homokhátság egyes körzeteiben a fák hajtásainak már több mint negyedrészét elérték a rovarok. A cseresznyehajtásokon terjednek a levéltetvek, ahol nem védik a fákat, a termés is korompenészessé válik a mézharmattól. Rajzik az európai cseresznyelégy is. A szőlő esetében a hőmérséklet emelkedésével várható a lisztharmat és a peronoszpóra megjelenése, az előbbinek a tünetei néhol már láthatóak. A tarka szőlőmoly rajzását is szükséges figyelemmel kísérni, nem kevésbé az amerikai szőlőkabócák kelését is.

A nappali meleg időszakokban már mozognak a zöld vándorpoloskák és az ázsiai márványos poloskák. Ez idő tájt figyelemmel kell kísérni a peterakás intenzitását, és ha ez a folyamat intenzívvé kezd válni, időszerű ellenük a megelőző permetezés.

A szántóföldeken, kiváltképpen a kalászosokban, a gombabetegségek fertőzésével kell számolni. Napjainkban főleg a fuzárium terjed a nem kellően védett táblákon. Továbbá a vetésfehérítő is, a veresnyakú árpabogár is támadja a gabonaféléket – hangsúlyozta Torma Antal.