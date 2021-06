Közösségi akciót indított a kecskeméti zöldségkertész

Növényfitnesz – Ön is fitt lesz! – ezzel a mottóval indított közösségi paradicsompalánta-nevelő akciót Hegedűs Ágoston, a kecskeméti Rózsakertet megálmodó és megvalósító nyugdíjas zöldségkertész, elsősorban 65 év felettiek részére.

Hegedűs Ágoston nevét talán akkor ismerték meg a legtöbben Kecskeméten, amikor belevágott a Rózsakert megvalósításába a Boldogasszony téren. Az óriási munkát, a kétezer rózsatő elültetését rengeteg előkészítés és tervezés is megelőzte. Hegedűs úr – vagy ahogy a legtöbben ismerik, Guszti bácsi – évekig tesztelte a különböző rózsafajtákat, több mint kétszázat hozatott be külföldről, míg végül kiválogatta azt a párat, amelyek a legalkalmasabbnak bizonyultak a kecskeméti klímához. A Rózsakert mára a város egyik közkedvelt parkja lett, ahova sokan járnak a virágokban gyönyörködni, találkozni, beszélgetni.

– A Rózsakert számomra bebizonyította, hogy közterületen is lehet nagyon szép dolgokat alkotni, ha nagyon odafigyelünk a növények igényeire – emlékezett vissza a kert megálmodója és kivitelezője, aki viszont nemrég átadta a kert gondozását és visszakanyarodott eredeti szakmájához (amit persze teljesen soha nem is hagyott abba), azaz a zöldségtermesztéshez.

Mint elmesélte, a koronavírus-járvány alatt pattant ki a fejéből a mostani palántanevelő akció ötlete, azt tapasztalja ugyanis, hogy

a bezártság, valamint az önellátás vágya sok ember érdeklődését felkeltette a kertészkedés iránt,

kedvet kaptak ahhoz, hogy akárcsak a balkonon vagy egy pár négyzetméteres területen, de legyen veteményesük, nevelhessenek paradicsomot, palántát és egyéb zöldségeket.

A ma már nyugdíjas Guszti bácsi korábban a Jó Föld nevű földkeverékeket előállító, kecskeméti székhelyű Pax 96 Kft. ügyvezetője volt. Végignézte a cég földkeverékeit, és összeállított egy olyat, amely a zöld és virágzó növényeknek egyaránt kiváló, kilenc hónapig nem is kell tápoldatozni, és magaságyásokhoz használható. Ebbe ültetett paradicsomot, és úgy döntött, ötszáz palántát felajánl a jelentkezőknek nevelésre. Az akció megszervezésében és a közösségi médiában való megjelenítésében Lakó-Tóth Edit volt a segítségére.

Elsősorban a kertészkedéshez kedvet érző 65 év felettiek jelentkezését várják, a két, jó minőségű földkeverékben növekvő palántáért cserébe mindössze annyit kérnek, hogy időnként a tagok számoljanak be tapasztalataikról egy zárt Facebook-csoportban és posztoljanak egy fotót az első termésekről. Ugyanitt Guszti bácsi jó tanácsokkal is fog jelentkezni. A kertészkedéssel egyidejűleg a résztvevők egy lelkes közösségbe is kerülhetnek, és alkalmuk nyílik beszélgetni a többiekkel.

A mottó: Növényfitnesz – Ön is fitt lesz, avagy Így neveld a palántádat!

Ez a program a tervek szerint csak az első lépése egy hosszabb sorozatnak, Hegedűs úr más, kertészkedéssel összefüggő eseményeket is kíván szervezni.

A Pax 96 Kft. (Jó Föld) telephelyén június 11-ig még lehet jelentkezni palántákért, hétköznap 8 és 16 óra között. A cím: Kisfái 206/b.