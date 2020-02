Ötödével nőtt Kiskőrös gazdasága

A kiskőrösi vállalkozók húsz százalékkal több pénzt fizettek be a város kasszájába tavaly, mint egy évvel korábban. Ez derült ki a pénteki fogadáson, amelyet a városházán adott mintegy 110 meghívott üzletembernek a település vezetése.

Kiskőrös nem tartozik a nagy ipari centrumok közé, a lakossága bár meghaladja a 13 ezret, fogyatkozóban van évek óta. A település vállalkozásai jól teljesítenek. Míg 2017-ben 791 millió forintot fizettek be a város kasszájába, tavalyelőtt ez az összeg 816 millióra növekedett. Nagy volt a meglepetés mikor kiderült, 2019-ben 20 százalékkal még több pénz folyt be, összesen 982 millió forintnyi iparűzési adót fizettek be a helyi vállalkozások.

Domonyi László polgármester szerint a helyi cégvezetők rátermettsége, szorgalma, a világpiaci konjunktúra, illetve egy korábbi jó döntés lehet a magyarázat a növekedésre. A város ugyanis ipari központtá alakult át a szocializmus óta, s nem jutott a hanyatló, bár egykor szebb napokat megélt agrártelepülések sorsára. A fémipari gyártás erős a településen, ez húzza a gazdaságot.

Egy másik rekordot is bejelentett a város elöljárója: a helyi adókból összesen 1 milliárd 111 millió forint érkezett a város számlájára, azaz átlépték a bűvös 1 milliárdot tavaly. A város gazdasága tavaly történelmének egyik legjobb évét zárta. Az egy főre jutó helyi adót tekintve Kecskemét után Kiskőrös a második a megyei települések sorrendjében.