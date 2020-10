Divat- és dizájninnovátorok számára indult startup program

A 61 pályázatból a szakmai zsűri 11 csapatot választott ki, amelyek mind szakmai, mind üzleti szempontból ígéretesek.

Tizenegy ígéretes divat- és dizájnipari projekt megvalósulásához biztosít üzleti képzést, szakmai mentorációt és befektetési lehetőséget az idén a HFDA Startup Program.

A szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben ismertetik: a Magyar Divat & Design Ügynökség (HFDA), a Startup Campus startup inkubátor és az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures tőkealapkezelő közös startup programjára divat- és dizájnipari ötletekkel és prototípusokkal lehetett jelentkezni, az idén rekordszámú, összesen 61 pályázat érkezett.

A szakmai zsűri 11 csapatot választott ki, amelyek mind szakmai, mind üzleti szempontból ígéretesek. A kiválasztott pályázatok között vannak divat-, illetve dizájnipari fejlesztési koncepciók. Több csapat jutott be belsőépítészeti, lakberendezési vagy bútorötlettel, de van példa szabadidős termékre is. A divatprojektek között erős trendnek bizonyult a fenntarthatóság és a textilipari innováció. Emellett azokat a csapatokat is értékelte a zsűri, akik az értékesítésben tapasztalható digitalizációs igényre nyújtottak választ például mesterséges intelligencia használatával.

A kiválasztott csapatok a következő hetekben online vállalkozásfejlesztési képzésen vesznek majd részt, amelyet szakmai és üzleti egyéni mentoráció egészít ki. A programot december elején Demo Day zárja, ahol a legjobb csapatok befektetők előtt prezentálhatják ötleteiket, és így 15 millió forintos kezdőbefektetést is szerezhetnek.