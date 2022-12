Ahogy eddig folyamatosan, Pelé ezúttal is üzent a brazil válogatott tagjainak. Korábban többször a támogatásáról biztosította az utódokat, amit ők is megtettek, hiszen a legendás futballista vastagbélrákkal küzd, és a közelmúltban a koronavírussal is megfertőződött, így kórházban ápolják – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Pelé eddig a brazil válogatott sikereit ünnepelhette, és abban reménykedhetett, hogy a Selecao 2002 után újra világbajnok lesz, de Horvátország pénteken, már a negyeddöntőben összetörte a dél-amerikaiak álmait, tizenegyespárbajt követően kiejtette őket. A meccs a hosszabbítás után egyébként 1-1-es eredménnyel zárult, a brazilok gólját pedig nem más, mint Neymar szerezte.

A Paris Saint-Germain szélsőjének ez volt a 77. találata a nemzeti csapatban, amivel utolérte az eddigi válogatottsági gólrekordert, Pelét. A háromszoros világbajnok természetesen nem sajnálkozott, hogy beállították a csúcsát, szép szavakkal gratulált Neymarnak.

„Láttalak felnőni, mindennap szurkoltam neked, s végre gratulálhatok a brazil színekben elért góljaid számához. Mindketten tudjuk, hogy ez több mint egy egyszerű szám. Sportolóként az a legnagyobb feladatunk, hogy inspiráljunk másokat. Ma a csapattársainkat, majd a következő generációt és mindenek felett a sportszeretőket világszerte. A rekordomat közel ötven éve értem el, és eddig senki meg sem közelítette. Te beállítottad. Ez mutatja, milyen nagyszerű a teljesítményed” – írta az Instagram-oldalán a 82 éves legenda, majd hozzátette: „Sajnos ez nem a legboldogabb nap a számunkra.”

A brazilok kiesése után egyelőre kérdéses, hogy Neymar pályára lép-e még a válogatottban. Az érintett maga a negyeddöntőt követően nem akart erről beszélni. Pelé mindenesetre abban bízik, hogy a harmincéves játékoson még láthatja a kanárisárga mezt:

„Inspirálj minket a jövőben is! Én továbbra is minden gólodnál örömmel csapok majd a levegőbe, ahogy eddig is” – zárta sorait az egykori labdarúgó.