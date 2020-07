Morus-díjjal ismerték el Illés Balázs példaértékű munkáját

Idén kilencedik alkalommal hirdette meg a Morus Egyesület a középiskolások számára adományozható közéleti jellegű elismerést, a Morus Szent Tamás-díjat. Az idei egyik díjazott, a bajai Illés Balázs, a Szent László ÁMK Szakgimnáziumának frissen érettségizett növendéke. A fiatalember nagyon meglepődött, amikor becsöngetett a postás az oklevéllel. Balázs hosszú évek óta elkötelezett híve a katolikus egyháznak. Az egészségügyet választotta hivatásul, mert empátiájával, emberszeretetével és a gyógyítás iránti odaadó alázattal fordul a betegek felé, mindezt gyakorlati oktatói is megerősítették.

– Hogyan fogadtad az elismerést?

– Nagyon megörültem, amikor Berkó Rózsa tanárnő, iskolám igazgatóhelyettese írt nekem, hogy most kapta az értesítést arról, hogy az iskola Morus-díjra jelölt diákja sikeres elbírálásban részesült, és ez a diák én vagyok. Az oklevelemet majd a lakcímemre fogom kapni. És két nap múlva csöngetett is a postás. Még most is olyan hihetetlen ez az egész. Ez volt a második nagy meglepetése az év végének számomra, mert az érettségi bizonyítvánnyal együtt megkaptam az iskola Keve atyáról elnevezett emlékplakettjét.

– Az osztályban ösztönösen is vezető szerepet vállaltál. Ahol tudtál, segítettél, mind osztálytársaid tanulmányaiban, mind a személyes élethelyzeteikben. Igyekeztél hol tanáccsal, hol beszélgetéssel, hol lelki támogatással segíteni. Miért?

– Azt gondolom, hogy ez természetes. Aki hozzám fordult segítségért, annak próbáltam segíteni. Azt hiszem, ez az empátiának egy fontos része. Az pedig elengedhetetlen választott hivatásomhoz.

– Nem hanyagoltad el az iskolai kötelezettségeidet sem, hiszen a négy tanév folyamán végig jeles vagy jó tanulmányi eredményt értél el. Nehéz volt?

– Nem volt könnyű. Sőt, inkább azt mondanám, hogy nagyon nehéz volt. Szerencsére a családom mellettem volt és támogatott, csakúgy, mint a tanáraim. Amit elértem azt az ő támogatásukkal és saját akaraterőmnek köszönhetően értem el.

– Beszéljünk egy kicsit a hitéletedről! A díj indoklása szerint mindig jellemző volt rád a keresztény értékek képviselete, rendszeresen ministrálsz a lakóhelyeden, és részt vettél iskolád hitéleti tevékenységében is. Nem ciki ez a mai világban?

– Egyáltalán nem. Hisz csak olyan barátok vesznek körül, akik e miatt nem tartanak különcnek. Sőt, ilyennek ismertek meg, fogadtak el és kedveltek meg.

– Most érettségiztél. Melyek a jövőbeni terveid?

– A Szent László ÁMK-ban maradok egészségügyi ágazaton, 13. évfolyamon. Szeretnék emelt szintű érettségit tenni és majd továbbtanulni Pécsen. Mentőtiszt szeretnék lenni mindenképp.

Nem elég a jó tanulmányi eredmény

A díjat azok a végzős középiskolás fiatalok kaphatják és kapták meg eddig, akik nemcsak jó tanulmányi eredményeikkel emelkednek ki társaik közül, hanem jól láthatóan szívesen, aktívan és felelősen vesznek részt közösségi tevékenységben, nyitottak a közéletiségre és emellett elkötelezett keresztények. Olyan tanulók jelölhetők Morus-díjra, akik kiemelkedően sokat tettek az iskolán belüli hallgatói közéletért. A díjra jelölés elektronikusan történt. A javaslatok elfogadását illetően a Kuratórium döntött és a döntésről írásban tájékoztatta az érintetteket, tudtuk meg Ádám Krisztina kuratóriumi titkártól.