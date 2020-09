Mandéla konyhájában mindig van valami izgalmas fordulat

Kiss Melinda, vagy ahogyan sokan ismerik, Mandéla tíz éve indította főzőklubját Kiskunmajsán. A napokban megjelent Kifőztük… című, helyi ételekből összeállított gyűjteményben is jobbára az ő receptjei szerepelnek.

– A Mandéla konyhájában készülő ételeket sokan megismerhették már, de kitől tanult főzni Kiss Melinda?

– Nem tanultam a főzést, inkább csak ellestem néhány dolgot, hiszen gimnazistaként minden hétvégén segítenem kellett otthon a konyhában. Tulajdonképpen húsz éves koromtól – amikor összekerültem a párommal –, főzök önállóan. A főzőklubot, ahová helyi asszonyok, lányok járnak, tíz éve indítottam, ami ugyan nehezen indult, de azóta rendszeresek az összejöveteleink, habár a vírushelyzet miatt, most volt egy kis szünet.

– Mitől különlegesek az ételei?

– Azt hiszem az ízek, meg az, ahogyan én főzök. Mindig megnézem a recepteket és az új fűszerkeverékeket, amiknek összetevői is érdekelnek. Magam is összeállítok belőlük hasonlót, de kihagyom a tartósítószereket. Ha elmegyünk külföldre, akkor mindig éttermeket keresünk és a helyi specialitásokat kóstoljuk, mert ezek is inspirálnak. Mindenben kiérzem az ízeket és ahol lehet, érdeklődöm a titkokról, amiktől olyan különleges ízvilágú az adott étel.

– Mandéla konyhájának is vannak titkai?

– Alapjában véve igen. Például imádom a chilit, így nálam szinte minden csípős, de szeretem kombinálni a sósat az édessel, vagy az édeset a csípőssel. Mindig úgy próbálok főzni, hogy legyen benne valami fordulat, ami nem a hagyományos. Amúgy szinte minden elkészítéshez csak zsírt használok.

– Van kedvenc konyhája?

– Az olasz konyha az alapvető és az ázsiai ízeket is kedvelem.

– Miért az olasz?

– Az egyszerűségével fogott meg, mert nem kell túlbonyolítani a dolgokat. A kiváló alapanyag azonban rendkívül fontos és ezért is dolgozunk mi is csak helyi termékekkel. Majsán is van kiváló tészta, fűszerek, zöldségfélék és húsok, amiket a helyi termelőknél vásárolok meg, mert azok minősége garantált. Fagyasztott termékeket nem használunk, mindenből csak a frisset és a helyit. Az ételekhez meg a Pellikán Birtokon termelt, saját borainkat használjuk és ajánljuk.

– Említette a fűszerezést, porciózza a mennyiséget?

– Nem tanultam a szakács mesterséget, én háziasszony vagyok, de már nem félek a sózástól vagy a fűszerezéstől. Általában legtöbben ott rontják el, mert vagy túl sok, vagy túl kevés. Nem porciózok, minden csuklóból jön. Ezért is volt a legnehezebb része a receptgyűjteménynek, amikor le kellett írni, hogy miből mennyi kell bele, mondjuk négy személyre.