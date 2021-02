Kamera előtt tartja óráit a kecskeméti jógaoktató

Csaknem egy éve éljük korlátozások között életünket. A személyes kapcsolatot igénylő szakmák több képviselője az online térbe költözött. Az elmúlt időszak tapasztalatairól kérdeztünk egy jógaoktatót és egy coachot.

Hónapok óta csupán egy valaki előtt nyílnak ki a Kecskemét belvárosában működő Flow Yoga & Selfness jógastúdió kapui. Békeidőben tucatnyian keresték itt a testi és lelki felfrissülést minden nap, de novembertől csak Lajos Márti, a stúdió tulajdonosa lép be a tágas, világos terekbe, hogy a kamera előtt tartsa meg óráit.

– Már a tavaszi korlátozások idején reagáltam a megváltozott körülményekre és a vendégeim részére online gyakorlási lehetőséget biztosítottam egy ismert internetes platformon, majd az újabb bezáráskor még több felszereléssel bővítettem az eszköztáramat – mondta Lajos Márti, hozzáfűzve: a lazítások idején már készült a második hullámra, ezért továbbra is fenntartotta az online formát, és a nyáron átmenetileg újranyitott jógastúdióban zajló gyakorlásokat közvetítette is.

Lajos Márti havibérlettel tette elérhetővé a szolgáltatását, amihez a bérlettel rendelkezők a foglalkozások időpontjában, mindennap csatlakozhatnak egy erre szolgáló platformon keresztül és az órákat korlátlanul visszanézhetik. A jógaoktató szerint noha a túlélésben segít, csak átmenetileg működhet ez a megoldás. Bevétele jelentősen kevesebb, a korábbi töredéke. Állandó vendégeinek egy része továbbra is részt vesz a foglalkozásokon és az internet határtalanságának köszönhetően néhányan az ország más pontjaiból is csatlakoztak, de ez még így sem az a kiterjedt vendégkör, mint a korlátozások előtt volt. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy ő nem tartozik azon vállalkozók körébe, akiknek elengedték a havonta befizetendő adót, ráadásul a webinár program érzékelhető licencdíját is fizetnie kell minden hónapban.

– A második kör jóval nagyobb elhivatottságot igényel mind részemről, mind a vendégeim részéről. Kicsit elfáradtunk mindannyian a bezártságtól és a személyes kapcsolatok hiányától.

Oktatóként nehéz volt megszokni, hogy látszólag csak a kamerának tartom az órákat, de felelősséget érzek a vendégeim iránt,

hiszen sokuknak ez az egyetlen mozgásfajta, amit ebben az időszakban végezhetnek, így gyorsan túllendültem ezen – fogalmazott a jógaoktató és hozzátette: szemléletváltást kíván a gyakorlók részéről a foglalkozás e formája, de van, aki kifejezetten azt szereti, hogy egyedül gyakorolhat otthonában.

Lajos Márti hangsúlyozta, hogy minden elcsigázottság ellenére továbbra is pozitív, és a gyakorlás mindenki számára segít megőrizni testi-lelki egészségét ebben a bizonytalan időszakban. Ennek ellenére úgy véli, hogy a nyitás megengedésének sokkal több hozadéka lenne mentális tekintetben, mint amilyen egészségügyi kockázatokat rejt.

Schonerné Emődi Edit kecskeméti life és business coach, aki az egyéni ülések mellett rendszeresen tartott csoportos foglalkozásokat is a pandémia előtt. A járvány betörésével tavaly otthoni munkavégzésre állt át, és üléseit is a kamerák előtt tartja. A csoportos foglalkozások átmenetileg megszűntek és egyéni ügyfeleinek mintegy fele tartott vele az online térbe.

– Ügyfeleim 50 százaléka ragaszkodik a személyes ülésekhez, ők nem szívesen váltottak online formára, így megvárják a járvány elmúltát. Úgy tapasztaltam, hogy nagyon jól működő folyamatok alakulnak ki a virtuális térben is. Az online jelenléttel is könnyű bizalmi légkört kiépíteni, ez a forma sem von le a coaching ülések értékéből – mondta Schonerné Emődi Edit, hozzátéve, hogy ez főként a karriertámogató ülésekre igaz, az életvezetési ülések alkalmával jobban érezhető az online forma hátránya az élő jelenléttel szemben. Ekkor ugyanis kevésbé jönnek át a testbeszéd finom rezdülései, ami korlátozza a kommunikációs folyamatot. A technika színvonala is ronthatja az élményt, hiszen egy gyengébb kamera vagy internet miatt a képminőség is csorbát szenved. Hangsúlyozta, hogy tapasztalata szerint még ezeken a korlátozó tényezőkön is átlendülnek a felek egy jó ülés során.

Edit úgy látja, hogy nehezen élik meg az emberek a kialakult helyzetet.

– Hiába telt el csaknem egy év, még mindig kevés információval rendelkezünk a betegségről és a jövőnkről. Ezt az információhiányt mindenki másképp éli meg. A másik nehézség az izoláció, ezért intenzíven keresnék a kötődést az emberek, de a körülmények miatt kevésbé találhatják meg azt – mondta és hozzáfűzte, hogy igen sokan keresik meg azok közül, akik elvesztették a munkájukat vagy külföldről tértek haza és szeretnék megtalálni a helyüket Kecskeméten.

Szerinte minden nehézség ellenére pozitívumot is hozott magával az állapot, nagyobb webes rutinra tettek szert az emberek, új időtöltéseket, hobbikat fedeznek fel, és láthatóan több időt töltenek a természetben.