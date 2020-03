Füge a kényszerszabadság alatt újabb trükköket tanul

Fügének nagyon hiányoznak a diákok. A kis yorki terá­piás kutyus nem érti, miért nem találkozhat a gyerekekkel, miért kell otthon kényszerszabadságon maradnia. Neki is home office van, azaz otthonról kell tanulnia és biztatnia a tanulókat.

Az iskolák bezárása nemcsak a diákokat érinti Kecskeméten. A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány évek óta rendszeresen segédkezik terápiás négylábúival a kutyával asszisztált tanórákon az általános iskolákban. Füge, Borsos Andrea yorkshire terrierje évek óta dolgozik, most a tanév során már négy iskolába járt, ahol a tanító nénikkel közösen tartják meg az órákat. A Magyar Ilona Általános Iskola mellett a Szent Imrében, a II. Rákócziban és a Juhar utcaiban vesz részt a tanórákon. A járványveszély miatt ő és gazdája sem mozdul ki otthonukból, így napok óta unatkozik, és nem érti, miért nem ülnek kocsiba és mennek iskolába. A kényszerszabadság neki sem egyszerű.

– Nagyon fura helyzet állt elő. Minden reggel megy és beáll az ajtóba, várja, hogy felvegye a munkakendőjét. Már elő sem merem venni a kendőt, mert csak stresszelném vele – mesélte Borsos Andrea gazdi. – Át kellett alakítanunk a napi rutinunkat. Le kell vezetni vele a benne lévő energiát, le kell fárasztanom. Új trükköket tanulunk mindennap. Ebben nagy segítségünkre van, hogy a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány új feladatokat osztott meg, most ezeket tanuljuk nap mint nap – részletezte.

Nemcsak Füge veszi ki részét a feladatokból, hanem Andrea másik két kis yorkija, Mirike és Dzsemi is, akik még csak készülnek a terápiáskutya-vizsgára. Együtt gyakorolnak a kutyusok.

– Bízunk benne, hogy mielőbb visszaállhat a rend, és újra járhatunk az iskolába. A most tanult trükkök nagyon hasznosak lesznek, és talán minden eddiginél nagyobb szükség lesz a terápiás kutyák munkájára, hogy a gyerekek félelme elmúljon, újra önfeledtek lehessenek – mondta Andrea.

A yorki család most teljesen a négy fal, azaz a kert négy kerítése közé szorult.

– Még sétáltatni sem merem kivinni őket, félek, nehogy megbetegedjenek. A kertben szaladgálhatnak, ami persze nem ugyanaz. A kerti játék után is mindegyiknek fertőtlenítem a kis tappancsát. Próbálom őket óvni. Én magam is csak a boltba megyek, máshova nem.

Füge nemcsak iskolákba járt tanórákra, hanem a kórházba is, betegekhez. Most ezt sem teheti. A Juhar utcai intézményben is mindig örömmel fogadják őt a fogyatékkal élő és autizmussal küzdő gyerekek. Andrea úgy véli, mind a kórházban, mind a Juhar utcán az általános iskoláknál is fontosabb lesz majd Füge és a többi terápiás kutya szerepe, amint újra bemehetnek.

– Amíg otthoni létre vannak ítélve a kutyusok, kitaláltuk, hogy készítünk online állatasszisztált terápiás órát, melyet a tanítónők beépíthetnek az otthon tanulási programba. Így a tanulók az online iskolában is együtt lehetnek négylábú osztálytársukkal egy kicsit. Már készült egy testnevelési változata is Bobi terápiás kutyával, mely gyakorlatokat szintén alkalmazhatnak otthonukban a diákok. Ezek mellett a bugaci könyvtárban Könyvbújó foglalkozást is rögzítettek korábban Dolly kutyával, melyet most máshol is le lehet majd adni – sorolta Andrea.

A Magyar Ilona Általános Iskolában Füleki Anita tanítónő és Borsos Andrea remekül összedolgozik. A 2/b-sek az Országos Sakkpalota programnak is részesei, melyet ötvöznek az állatasszisztált órákkal.

– Hamarosan beindítjuk Andival az osztályomnak – tudomásom szerint – azt az egyedülálló kezdeményezést, mely keretében az iskolában megkezdett sakkos-nyelvtani foglalkozásokat átalakítjuk online foglalkozássá, és természetesen Füge kutyustól a jutalmazás is ilyen formában történik majd. Nagyon hiányzik a gyerekek életéből a terápiás kutya jelenléte, mivel a személyes találkozás most nem megoldott, ezért videókkal próbáljuk kárpótolni őket. Ennek mindenki előre is nagyon örül – tette hozzá Füleki Anita tanítónő.