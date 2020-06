Késnek vagy meg sem érkeznek a neten rendelt áruk

Az online piacot még inkább fellendítette a koronavírus-járvány, azonban bőven akad rossz tapasztalat is.

A fiatalok jelentős része rendszeresen vásárol webáruházakban. Az online piacot még inkább fellendítette a koronavírus-járvány, azonban bőven akad rossz tapasztalat is. A K&H ifjúsági indexe szerint gyakori probléma a csomagok késése, sőt az is, hogy meg sem érkezik a megrendelt áru – írja a Magyar Nemzet.

Évről évre nő a neten vásárló fiatalok száma: a K&H felmérése szerint a 19–29 évesek 96 százaléka már élt az online beszerzés lehetőségével, amely adat 2016-ban 89 százalék volt. A szokásokról felmérték, hogy ugyan egyre többen rendelnek a webkereskedőktől, a termékeket a fiatalok többsége utánvéttel fizeti ki, habár feljövőben van a bankkártyás fizetés is: a megkérdezettek fele már élt a sima vagy a virtuális bankkártya használatával, amely fizetési mód erősödni látszik.

Az online vásárláskor többet költenek a vevők, mint a hagyományos boltokban. A legkisebb vásárlói rétegnél az átlagos kosárérték tízezer forint alatt van, ám sokkal többekre, vagyis minden ötödik fiatalra jellemző, hogy alkalmanként 10-20 ezer forintot költ az interneten. A legtöbben – a vevők negyede – 20–50 ezer és 50–100 ezer forintért vásárol, de a százezer feletti összeg sem ritka a fiatalok körében.

A felmérés azt is megállapította, hagy a fiataloknak tipikus problémáik adódnak a webes vásárlásoknál. A leggyakoribb panasz az, hogy késik a kiszállítás, amire nemritkán napokat, akár heteket is várni kell. Az is sokakkal előfordult, hogy nem kapták meg az előre kifizetett árut, minden harmadik vevőnek pedig ugyan szállítottak, de nem azt, amit megrendelt.

A bank felhívta a figyelmet: az online vásárlások komoly lökést kaptak a koronavírus-járványhoz köthető intézkedések miatt, ezért még fontosabb, hogy az emberek biztonságosan tudjanak fizetni a virtuális térben. Az információbiztonság érdekében edukációs programot is indítottak, ebben felhívják a figyelmet, hol lehet biztonságosan fizetni, hogyan lehet felismerni a megbízható online áruházakat, milyenek az adathalász kísérletek és hogyan szedhet le pénzt egy trükkös alkalmazás a gyanútlan érdeklődő számlájáról.

