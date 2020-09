Sztárzenészek tárgyait árverezték el jótékony célra

A kaliforniai Beverly Hillsben zajlott árverésen tucatnyi kikiáltási tárgyat adtak el.

Sztárzenészek és hírességek, mások mellett Elton John, Hans Zimmer, Bill Wyman és Billie Eilish hangszereit és más tárgyait árverezték el jótékony célra az Egyesült Államokban.

A kaliforniai Beverly Hillsben zajlott árverésen tucatnyi kikiáltási tárgyat adtak el – közölte helyi idő szerint szerdán a Julien’s Auctions aukciósház.

Harry Styles énekes Gibson gitárja több mint 28 ezer dollárért (8,4 millió forintért) kelt el, a korábban becsült érték több mint kilencszereséért. A gitárt Styles maga festette rózsaszínűre és dedikálta.

Bono, a brit U2 zenekar énekese által a Love is Bigger than Anything in its Way című sláger kézzel írott dalszövegét 22 ezer dollárért (6,6 millió forintért), Ozzy Osbourne színpadi ruháját és kerek ezüstkeretes szemüvegét 16 ezer dollárért (4,8 millió forintért) árvezeték el.

Az Oscar-díjas Hans Zimmer egy ritka, fogólapján sárkánnyal díszített Paul Reed Smith Dragon gitárt ajánlott fel, amely 13 ezer dolláros (3,9 millió forintos) bevételt hozott.

Az aukció kiemelt tárgyai közé tartozik Bubba Wallace Nascar-pilóta Chevrolet Camarója, melyért egy licitáló 25 ezer dollárt (7,5 millió forintot) fizetett, egy Billie Eilish által dedikált Fender ukulele 8000 dollárt (2,4 millió forintot) ért új tulajdonosának.

A bevételt a Grammy Akadémia MusiCares nevű alapítványa kapja, mely elsősorban a rászoruló és beteg zenészeket támogatja. Idén sok művészt különösen súlyosan érint a koronavírus-járvány gazdasági kihatása.

Borítókép: Bono, a U2 zenekar énekese