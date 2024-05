– Hagyományt teremtettünk 2000-ben Szankon. Minden kisgyermeknek, aki szanki vagy szülei révén kötődik a településhez, annak felkerülhet a neve, születési éve erre az emlékműre – mondta el Varga Ferencné polgármester, aki a település nevében külön köszöntötte Horák Andrásnét, aki immár üknagymamaként vett részt az ünnepségen. A közel 87 éves matróna, akinek három gyermeke született és hét unokának, tizenhat dédunokának és egy ükunokának örvendhet, is szólt az egybegyűltekhez.

Anyák napján együtt ünnepeltek a családok Szankon

Fotó: Tapodi Kálmán

– Szeretettel, de fájó szívvel köszöntök mindenkit, mert gyermekeim közül kettő már nincs közöttünk. Kívánom mindenkinek, hogy élje meg ezt a kort, csak ne ilyen sok bánattal, ami rajtam megtörtént és további jó egészséget kívánok mindenkinek – mondta meghatódottan Marika néni.

Rékasiné dr. Oláh Gizella, a Születések fája kigondolója azt kívánta, hogy akiknek a nevei felkerülnek a fára „gyökerezzen az ő életük is ebbe a településbe, még akkor is, ha az életük másfelé viszi őket.” – Ezen a téren a Születések fája és a kisharang mellett, itt van a világháborús emlékmű is. Azt kívánjuk, hogy soha ne legyen háború és ezeknek a gyerekeknek ne kelljen megtapasztalni azt, hogy valamiféle háborús veszteség éri őket – fogalmazott.