Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta, hogy az anyák napja mindig az örömről és a szép emlékekről szól, míg ez a kiállítás szintén az anyák ünnepléséhez kapcsolódva a szépség mellett a küzdelmet, a nehézségeket is bemutatja, ezért különösen értékes a tárlat. A polgármester méltatta az édesanya és az őt segítő csapat küzdelmét, és kiemelte, hogy az ő példája is arra tanít, hogy mindig van remény, és ehhez a reményhez pedig segítség is érkezik a PIC részlegéről.