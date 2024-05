A Jakabi Kultúrműhely az összeállítással idézte fel a község történetét, egyebek mellett kiemelve a honfoglalás, vagy a redemptio korát, és dramatikus formában mutatták be a jelentősebb személyiségeket, érzékletesen megrajzolva például az akkor még Szabadszálláshoz tartozó legeltetőpuszta híres betyáralakját.

Izgalmas műsort adtak elő

Fotó: Horváth Péter

A műsorban izgalmas módokon, részletesen, és a centenáriumhoz méltón mutatta be a színjátszó közösség Jakabszállás történetének utolsó 100 évét is: az oktatási és egyéb intézmények, az egészségügyi szolgáltatás, vagy a helyi kultúra és gazdaság fejlődését. A műsort Gellért Imréné Etelka rendezte, a gazdag helytörténeti adatokkal szolgáló gyűjtést Harkai Erika helytörténész végezte, míg a szöveget összeállította dr. Hegedűs Irén címzetes főjegyző. A társulat művészi kifejezésének fejlesztésében Gálné Danics Éva segítette a jakabiakat. Az énekes, táncos és prózai elemeket is felvonultató produkcióban közreműködött a Vadkerti Liliom Citerazenekar Fontné Dobosi Erzsébettel és Kuruczné Sándor Tímeával. A Líra Zeneiskola két ifjú tehetsége, Sinkó Noémi és Jancio Mark kápráztatta el a népes közönséget zongorajátékával. A fiatalok többek között Mozart-, Beethoven- és Bach-darabokat adtak elő. Felkészítő tanáruk Herédi Katalin.