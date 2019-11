Horror és krimi vezeti a Spirit Awards-jelöltlistát (videó)

A legjobb film díjáért Noah Baumbach Házassági történet című mozija, Terrence Malick filmje, A Hidden Life, Chinonye Chukwu alkotása, a Clemency, Lulu Wang műve, a The Farewell, valamint Benny és Josh Safdie filmje, az Uncut Games verseng.

A legjobb elsőfilmek mezőnyébe a Booksmart, a The Climb, a Diane, a The Last Black Man in San Francisco, a The Mustang és a See You Yesterday című produkció került.