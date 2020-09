Állt a svédasztal előtt, és számolt. Persze, mustrálta a választékot, de mielőtt szedett volna, nem azt vizsgálta magában, mit enne a legszívesebben. Fontosabb volt kiszámolni azt, hogy az étkezés után mennyi idő telik el az edzésig, melyik étel bomlik le a szervezetében úgy, hogy tökéletesen tudjon teljesíteni, melyik fogás válik a legnagyobb hasznára.

Akkor még javában futballozott, és a válogatottnál töltöttünk el annyi időt, hogy megfigyelhettem őt. Tényleg mindent tudatosan csinált, tudta, mi a célja, és mindent annak rendelt alá, ez a cél pedig nem is lehetett más, mint a futball, a tökéletes felkészültség a soron következő feladatra, legyen az edzés vagy a soron következő mérkőzés. Hajnal Tamás nem is igen okozott csalódást, remek pályafutást zárt le két éve, amiről már az is sokat elárul, hogy csaknem kétszáz meccsen lépett pályára a Bundesliga élvonalában.

Ehhez a tudatossághoz tartozik az is, hogy készült a futball utáni időkre. Elvégezte az UEFA csak kiválasztottaknak szervezett programját, a Vezetői Mesterképzés Nemzetközi Játékosoknak elnevezésű tanfolyamot. Azóta ő a Ferencváros sportigazgatója, ő felel többek között a klub játékospolitikájáért. Ez egy kissé furcsa szó, a lényeget illetően azt jelenti, hogy ő irányítja a megfigyelő hálózatot, a kiszemeltek megszerzését, illetve azok eladását, akikre valamilyen okból nem tart igényt a klub.

És ez meg is látszik. Korábban kívülről nézve lehetetlen volt felfedezni a koncepciót és a hozzáértést ezen a területen a Ferencvárosnál. Játékosok jöttek, játékosok mentek, az újak közül akadtak sokan, akik mindössze egy-két meccsen léptek pályára, mert csak ott derült ki róluk, hogy nem illenek a csapatba, vagy nem ütik meg a kívánt szintet. Ez nemcsak szakmailag, hanem gazdasági szempontból is kínos lehetett, hiszen rengeteg pénz szállhatott ki így az ablakon, és persze a kár az eredményekben is tükröződött.

Hajnal Tamás érkezésével azonban a megengedhető minimálisra csökkent a melléfogások száma.

A tétel roppant egyszerű: mindennel annak kell foglalkoznia, aki ért hozzá. A Fradi megtalálta a megfelelő embert, akinek a háttérben zajló munkája nélkül a csapat most aligha állna a Bajnokok Ligája csoportkörének a küszöbén. Az érdem persze nem kizárólag az övé, de amikor szerda óta Szergej Rebrovot, Tokmac Nguent és a többieket méltatjuk a Dinamo Zagreb legyőzése miatt, róla nemigen esik szó. Pedig Hajnal Tamás kulcsszereplő, hiba lenne róla, a példájáról megfeledkezni.