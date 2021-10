Mussolini dédunokája lehet, hogy pályára lép a Verona ellen

A 18 esztendős Romano Floriani Mussolini bekerült a Maurizio Sarri vezetőedző által kijelölt 23 fős utazó keretbe, amely 15 órától a Hellas Verona vendégeként lép pályára.

Romano Floriani Mussolini, 18, is part of coach Maurizio Sarri's 23-man group of players for the trip to Verona. https://t.co/xDuLhMWCBe #RTEsoccer

