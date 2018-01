Visszavágtak a kalocsai röplabdások

Az NBII-es Kalocsai SE-nek nem épp a legjobban kezdődött az év, hiszen 2018-at két vereséggel indították a paprikavárosiak.

Aztán jött egy győzelem a sereghajtó ellen, ami mondjuk ki, – írjuk le – elvárt volt, és jött még egy győzelem, amely édes ízét bizony most kiélvezhetik a kalocsai röplabdások. Szigeti Annáék azt a MTK-t verték, akiktől ősszel, fájó, 3:2-es vereséget szenvedtek. A KSE most visszavágott, nem is akárhogy! Pont nélkül küldte haza a legendás klub utánpótlás amazonjait.

Kalocsai SE – MTK U21 (25:10; 27:25; 25:17) 3:0!

Szigeti Anna, játékos-edző – Kalocsai SE: Tudtuk, hogy az MTK kemény ellenfél és hogy nem lesz könnyű dolgunk ellenük. De bíztunk magunkban és bíztunk a hazai pályában. Az első szettben nem volt kérdés, kegyetlenül megtorolva minden hibát, magabiztosan behúztuk. Aztán a második játékrészben bekövetkezett az, ami nálunk szinte „szokásosnak” mondható: hátradőltünk a szett győzelem után. A játékrész közepéig nagyon szoros volt, 19-24-ig az ellenfél vezetett, ott elkezdett szorulni a hurok. Ennek köszönhető, hogy észhez tértünk, hála Fehérvári Anna és Fekete Gréta kiváló nyitássorozatának ezt a szettet is behúzhattuk. A harmadik etap újra a mi magabiztos győzelmünket hozta, így 3-0 mellett örülhettünk a pontoknak. Ha legutóbb azt mondtam, hogy felszabadító győzelmet arattunk, akkor ezt a győzelmet nem is tudom, milyen jelzővel illessem. Igazi csapatjáték volt, és óriási diadal, mindenki beletette a magáét, büszke vagyok a csapatra. Nagyon boldogok vagyunk, nem volt sok hibánk, nem volt rajtunk nyomás, ez remélem a második helyen álló Szeged elleni, idegenben is kitart majd. Tudatosan készülünk rájuk.