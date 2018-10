Vereséget szenvedett Iváncsán a KTE, támadók nélkül

Az NB III. Közép csoportjában, a 9. fordulóban az Iváncsa vendége volt a múlt héten a Szeged-Grosics vendéglátójaként bravúrpontot szerző KTE. Szoros mérkőzésen a hazaiak otthon tartották a három pontot.

Érdekes összecsapással folytatódott a hétvégén az NB III. a Kecskeméti TE számára, csapatunk az Iváncsa volt. A találkozó pikantériáját az adta, hogy mindkét együttes házi gólkirálya hiányzott, Szabó Tibor ráadásul egyetlen támadóra sem számíthatott vasárnap, mivel Balog Marcell térdsérüléssel bajlódott, és Vladul Stefan sem volt bevethető. Igaz, hasonló gondjai voltak a hazaiaknak is, náluk Balogh László sárga lapok miatt volt kénytelen pihenni, Folmer Krisztián sérült.

A meccset a KTE kezdte jobban, a 4. percben Markó lépett ki, de ballal a hosszú alsó mellé lőtt. Az első negyedórában további lehetőségeket is kidolgoztak a lilák, ám Selyem sem tudta eltalálni ígéretes helyzetben a kaput, majd Markó próbálkozását is kipiszkálta valahogy Dániel. A félidő nagy részében inkább mezőnyben zajlott a játék, meddő vendég fölényben, de a lilák pontrúgásai veszélytelenek voltak, az Iváncsa pedig csak egy veszélytelen átlövést tudott felmutatni. Két alkalommal kényes helyzetben pattant a labda a hazai védők kezére, de a játékvezető sípja néma maradt.

A második félidőben is látszott mindkét csapat játékán, hogy hiányoznak a gólfelelősök. Többnyire mezőnyben zajlott a játék, továbbra is vendégfölénnyel, de a kapuk előtt elfogyott a tudomány, a hazaiak főleg előre vágott labdákkal próbálkoztak már. A félidő közepén kezdeményezőbbé vált a hazai gárda, aminek meg is lett az eredménye, a menteni igyekvő Farkas elé ugrott be Bognár, akit eltalált egy vendégvédő, és a játékvezető itt már befújta a büntetőt. A labda mögé Büki állt, aki nem is hibázott a 72. percben (1–0). Nagy erőket mozgósítottak Szabó Tibor fiai a hajrára, a 84. percben Farkas fejesénél közel is járt az egyenlítéshez, ám Dániel hárítani tudott, három perccel később aztán eldőlt a meccs. Mészáros ugyan Cseszneki átlövését még fölé tolta egy kontra után, de a szöglet utáni kavarodásból a csereként beálló Berényi bepofozta valahogy a labdát (2–0).

Iváncsa KSE – Kecskeméti TE 2-0 (0-0)

Iváncsa: Dániel – Madarász, Kertai, Aradi, Fekecs – Büki (Huszty 77.), Pribék – Szauter (Varga 60.), Szántó, Cseszneki – Bognár (Berényi 72.).

KTE: Mészáros – Bagó, Urbán, Farkas, Zámbori – Szabó (Nemesvári 76.), Nádudvari, Zámbó (Kitl 83.) – Tóth (Takács 65.), Markó, Selyem.

Sárga lap: Kertai, Cseszneki, Büki ill. Farkas, Zámbó

Gól: Büki (73. – büntető), Berényi (87.)

Domján Attila, az Iváncsa edzője: – Kielemeztük a Kecskemét játékát és meglepődtünk, mert pont azt beszéltük a csapattal a meccs előtt, hogy az egyik legkulturáltabban, legjobb felfogásban játszó csapat szerintem az NB III-ban. Nem a bekkelős focit játszák mindenáron, hanem van labdakihozatal, van letámadás, visszatámadás, agresszívek és gyorsak. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, egálszagú volt, azt beszéltük a félidőben is, hogy aki az első gólt szerzi, az nagy valószínűséggel nyerni is fog. Örülünk, hogy mi lettünk azok.

Szabó Tibor, a KTE edzője: – Nem vagyunk könnyű helyzetben. Azt gondolom, hogy jobban futballoztunk ellenfelünknél, sajnálom, hogy egy tizenegyes dönt el egy ilyen mérkőzést. Főként azért, mert véleményem szerint nekünk két büntetőt sem adott meg a játékvezető. Nemcsak ebben keressük a hibát, de azt kijelenthetjük, hogy nem tisztelik kellően a KTE nevet.