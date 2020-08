Vasárnap a szezont vereséggel nyitó Hatvan vár a TLC-re

A Tállya elleni győzelemmel kezdte a 2020/2021-es bajnokságot az NB III. Keleti csoportjában szereplő Tiszakécskei LC csapata. Első győzelem volt ez kécskei színekben a vezetőedzőnek és néhány új játékosnak is.

Minden tiszakécskei szurkoló nagyon várta már, hogy láthassa az új csapatot, hiszen sokan távoztak, de szinte ugyanannyian érkeztek is. Ugyan az új szerzemények nevét még sokan nem is ismerik, de közülük néhányan remekül mutatkoztak be. A legjobban Pongrácz Viktor, aki a Tállya elleni mérkőzésen az első gólt szerezte, a másodikban pedig az ő szöglete után Farkas Norbert fejéről került a kapuba a labda.

– A találkozó elejétől kezdve jól éreztem magam a pályán – mondta a középpályás. – Az egész mérkőzésen az valósult meg, amit mi szerettünk volna. Végig mezőnyfölényben játszottunk, és igazából csak az volt a kérdés, hogy mikor rúgjuk az első gólt. Úgy érzem, hogy megérdemelten győztünk, és akár több góllal is nyerhettünk volna, de nem vagyunk telhetetlenek. Megyünk tovább, csináljuk a dolgunkat.

A 40. percben esett gólját is felidézte Pongrácz Viktor: – Simon Márk vitte le az alapvonalig a labdát, betette középre, és én jókor érkeztem, nem kellett gondolkozni azon, hogy hova rúgjam, csak bele kellett tenni a lábamat a labdába, amiből gól lett.

Vasárnap, a második fordulóban Hatvanba utazik a Tiszakécske, hogy 17.30 órától megmérkőzzön a Heves megyei együttessel. A Zagyva-partiak az első mérkőzésükön a Cegléd ellen 1–0-s vereséget szenvedtek. A találkozón Mundi Zoltánt kiállították, így ő nem léphet majd pályára a Tisza-parti kisváros csapata ellen. A tiszakécskeiek számára a három pont megszerzése a cél.

A mérkőzéssel kapcsolatban Nagy Sándor vezetőedző a következőket mondta: – Örülünk annak, hogy az első mérkőzésünkön sikerült nyernünk hazai közönségünk előtt. Ezt a három pontot be is terveztük. Nem volt könnyű a találkozó, de az a lényeg, hogy nyertünk. A Hatvan elleni mérkőzése sem lesz sétagalopp, mert biztos, hogy a vendéglátóink felszívják magukat ellenünk, mert szeretnének bizonyítani a szurkolóik előtt. Egy újabb vereség nekik nem jönne jól, ezért keményen fognak majd védekezni és harcolni. Biztos vagyok azonban abban, hogy lesz majd lehetőségünk arra, hogy a megnyílt védelmük mögé tudjunk kerülni, és az ilyen lehetőségekből lehet, hogy gólt, gólokat is tudunk majd szerezni. Amennyiben a lehetőségeinket kihasználjuk, akkor nem lesz probléma, és be tudjuk gyűjteni a három pontot. Ugyanis nem titkolt szándékunk, hogy Hatvanban is nyerni tudjunk.

A forduló további programja, vasárnap: DVTK II–Tiszaújváros, Jászberény–Sajóbábony, Gyöngyös–Kisvárda II, Füzesgyarmat–Cegléd, Tállya–Balassagyarmat, Putnok–Tiszafüred, Sényő–Salgótarján, BVSC–Mezőkövesd II, Eger–DVSC II, mindegyik 17.30 órakor.