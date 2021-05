Vasárnap a Balassagyarmati Kábel SE vendége lesz a KTE-Piroska Szörp

Vasárnap 17 órás kezdéssel a Balassagyarmati Kábel SE vendége lesz a KTE-Piroska Szörp, mely az NB I./B keleti bajnoka lehet győzelem esetén, a 20. fordulóban.

Szerdán mindenki egy kicsit Ózd-drukker volt a kecskemétiek öltözőjében, hiszen a Pick Szeged U22 volt a borsodiak ellenfele. Az ózdiak bele is szóltak a bajnoki címért zajló csatába, hiszen 27–24-es sikerükkel zárult a találkozó. A bajnoki arany ezzel karnyújtásnyiról hajszálnyira került a KTE-Piroska Szörptől, hiszen egy balassagyarmati győzelemmel biztosan élen zárnak vasárnap a folytatástól függetlenül. A pezsgők ugyan még nincsenek behűtve, de az ózdi sikerért természetesen szorítottak a játékosok.

– Bár pont edzésünk volt, azért figyelemmel követtük szerdán a másik meccs alakulását – mondta Bíró Balázs, a KTE-Piroska Szörp csapatkapitánya. – Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de reményeim szerint az eredmény már csak a bajnokavatás időpontját módosíthatja. A pezsgők ettől függetlenül még nincsenek behűtve, de jogos elvárás velünk szemben, hogy nyerjünk vasárnap. Ennek a hétnek úgy indultunk neki, hogyha kedvezően alakul a szerda, akkor szeretnénk a leghamarabb dűlőre vinni a bajnoki cím sorsát, így teljes egészében a munkára koncentrálunk.

A Balassagyarmat múlt héten meglepte némileg az első félidőben a kecskemétieket, hiszen a szünetben egy góllal vezettek is, de a második félidőben jó játékkal aratott biztos, 27–20-as győzelmet a KTE. A cél természetesen most is ez, ráadásul több hiányzó is visszatérhet vendég részről.

– Mivel múlt héten találkoztunk először a szezonban a Balassagyarmattal, lehetett egy kicsit titkolózni, vagy éppen új dolgot előhúzni a tarsolyból. Ez meg is történt részükről, alkalmazkodnunk kellett a játékukhoz. Nem tudom, bennük mennyi tartalék maradt, bennünk biztosan sok.

Akár kapusteljesítményben, akár Sipeki Levire gondolva, aki az első meccsen nem játszhatott, viszont most védekezésben és támadásban is újra stabilitást adhat nekünk.

Visszatérhet mellette Szrnka Levi is, akivel a védőfalunk erősödhet középen. A friss élmények miatt biztosan tudunk majd reagálni az ellenfél játékára, nem mellesleg a Balassagyarmat csütörtökön is mérkőzést játszott, úgyhogy az előjelek nem ellenünk szólnak.

Noha nincs megírt forgatókönyv az ünneplésre, de természetesen siker esetén biztosan nagy bulit fog csapni a kecskeméti együttes, Bíró Balázs a biztonság kedvéért hétfőre szabadságot vett ki a munkahelyén.

– A spontán ünneplésnek nagyobb híve vagyok, mint a megtervezett dolgoknak. A témával kapcsolatban viszont csak annyit szeretnék mondani, hogy hétfőre szabadságot vettem ki – mondta mosolyogva a kecskemétiek kapitánya.

Amennyiben nyer a KTE-Piroska Szörp, úgy május 14-én már saját szurkolói előtt bajnokként fogadhatja a Szegedet,

akár egy méltóan megkomponált ünneplés keretein belül. A kecskemétiek csapatkapitánya bár boldog, hogy sikeres szezont futnak, de ugyanakkor csalódott is, hogy mindezt a szurkolók nélkül kellett javarészt végigcsinálniuk.

– Magam is végig úgy terveztem, hogy legkésőbb a Szeged ellen ünnepelni tudjunk, hiszen azt a meccset nekünk mindenképpen hozni kellett volna, pláne egy éles hajrában, az aranyért harcolva a szurkolóink előtt. A módja változott most ennek, hiszen előfordulhat, hogy már eleve bajnokként lépünk majd pályára itthon, nem akkor kell már ezt kibrusztolnunk. Többször elmondtam év közben is, hogy rendkívül fájó dolog ez, hogy adott egy klub, mely négy-öt éve nézegeti a dobogót, illetve nézelődik feljebb is, és pont abban a szezonban nem lehetnek ott a lelátón a kitartó kézilabda-szerető drukkerek, amikor megvalósulnak az álmok. Nyilván az is sokkal édesebbé tenné a sikert, ha hazai közönség előtt élnénk át a bajnoki címmel járó eufóriát, de amennyiben nyerünk vasárnap, úgy viszont lesz mód rá, hogy méltó és megfelelő körítés mellett ünnepeljünk a Szeged ellen. Reményeim szerint szép számú közönség lesz, hiszen biztos vagyok benne, hogy nagyon hiányzik ez már a szurkolóknak, pláne azok után, hogy úgymond elvették tőlük ezt a sikeres szezont – mondta Bíró Balázs.