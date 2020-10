Újabb rangadót nyert a Tiszakécske, ezúttal az Eger ellen

Az NB III-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában az Eger látogatott Tiszakécskére. A találkozó előtt a Tisza-partiak a második helyet foglalták el a tabellán, míg az egriek egy ponttal lemaradva a harmadikat, igaz ők egy mérkőzéssel többet játszottak.

A hazaiak kezdték jobban a játékot, és gyors támadásaikkal veszélyeztették Nacsa kapuját. Több lövés is kipattant az egri hálóőrről, de nem volt ott csatár, aki időben odaért volna. A 20. percben egy ilyen kapura lövés után ismét kijött a labda Nacsáról pontosan Simon elé pattant, aki nem hibázott 1-0. Megnyugtató volt ez a korai gól, és kicsit csökkent is az iram.

A második játékrészt is jól kezdte a Tiszakécske. Simon távoli bombája talált az egri kapuba 2-0. Már az első félidőben is volt egy sárga lapja Katonának, és a másodikban is összeszedett egyet, így a játékvezető kiállította. Félórát emberhátrányban játszottak a

vendégek, be is tömörültek a kapujuk elé, így nehezebb volt átjátszani őket. Ettől függetlenül több lehetősége is adódott a tiszakécskeieknek. Máté először egy tizenhétméteres szabadrúgást lőtt fölé, majd egy ziccert is kihagyott. A rendes játékidő utolsó percében Szabó Dávidnak volt még egy hatalmas lehetősége, de ő is fölé lőtt, így nem változott az eredmény.

Tiszakécskei LC–Eger SE 2-0 (1-0)

Tiszakécske, 460 néző. Vezette: Maml Zoltán (Ring Ervin, Schweighardt Dániel).

Tiszakécske: Molnár-Oláh (Benkó 88.), Fülöp, Kiprich, Farkas, Horváth Adrián (Pál 70.), Horváth Attila, Ternován (Szabó D. 78.), Pongrácz, Simon (Káli 88.), Máté (Galacs 88.). Vezetőedző: Nagy Sándor

Eger: Nacsa-Hegedűs, Vaskó, Antal, Pál, Gresó (Valkay 88.), Deli (Vajda 76.), Boros (Pataki 65.), Géringer (Révész 88.), Debreceni, Katona. Vezetőedző: Sütő Szilárd

Gólszerző: Simon 20. 61. Kiállítva: Katona 61.

Nagy Sándor: – Nagyon jó meccset játszottunk, fantasztikusak voltak a fiúk. Az egriek felvállalták ellenünk a harcot, de az akaratukat nem tudták rajtunk végrehajtani, mert megfojtottuk a játékukat. Összességében a mi akaratunk érvényesült, és ez volt a perdöntő. Örülünk annak, hogy hosszú kihagyás után Pál András betudott mutatkozni, és hogy Benkó Bence újra visszatért. Sajnálom Szabó Dávidot, mert a bajnokságban már hat gólnál járhatna, olyan ziccereket hagyott ki. Reméljük csak megszerzi majd az első gólját. A

következő héten Balassagyarmatra megyünk, az sem lesz egyszerű, de továbbra is szeretnénk folytatni azt utat, amelyen járunk.

Sütő Szilárd: – A Tiszakécske végig jobb volt nálunk, jó teljesítményt nyújtottak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.