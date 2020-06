Új edző, új keret, de a célok a régiek maradtak

Nagy változások előtt áll a Kiskunfélegyházi Honvéd TK együttese. Nemcsak új edző irányítja a Bács-Kiskun megyei első osztályban szereplő csapatot, de egyúttal megköszönték a tapasztalt játékosok munkáját, helyettük fiatalok érkeznek. A kialakult helyzetről Némedi Norbert edzőt kérdeztük.

– Az utolsó tavaszi mérkőzésünk után Koncz Zsolt úgy döntött, hogy nem vállalja tovább a csapatnak a szakmai felkészítését – jelentette ki Némedi Norbert. – Akkor persze még nem tudtuk, hogy ezzel vége is lesz az idei idénynek, vagyis idő előtt befejeződik a bajnokság. Koncz Zsolt a Kecel elleni hazai mérkőzésünk után, ami 0–0-s döntetlennel végződött, közölte a szponzorunkkal a döntését.

Így arra a rövid időre, amíg – akkor még így hittük – befejeződik a bajnokság, magyarán a maradék néhány fordulóra, ami akkor a programból még hátravolt, valamilyen megoldást kellett keresni. Felmerült az, hogy talán a csapaton belül is meg tudjuk oldani, hogy végigvigyük a szezont a bajnokság befejezéséig. Így esett rám a választás. Csak közben lefújták, vagyis befejezettnek nyilvánították a bajnokságot, így gyakorlatilag több hetet ki kellett hagyni, ám amint lehetett, elkezdtük az edzéseket, és egészen június 2-ig tartottam is tréningeket a keretnek. Most nyári szüneten vannak a játékosok, legközelebb július elsején találkozunk.

Némedi Norbert hozzátette, hogy ő irányítja a csapatot, de nem játékos-edzőként, hanem már csak edzőként. A Kiskunfélegyházi HTK mindig meghatározó szerepet játszott a megyei I. osztályban, amit szeretnének megtartani, ennek dacára jelentős változások lesznek a csapaton belül. Meghozták azt a nagyon fontos döntést, hogy fiatalítanak, mivel elég magas volt a csapat átlagéletkora. Egyetlen játékos marad csak hírmondóban, aki szakmai tudásával, tapasztalatával be fog segíteni, az pedig Tököli Attila. Tóth István sorsa még nem dőlt el, de a maga 34 évével rangidősnek fog majd számítani. Némedi Norbert elmondta még, hogy az utánpótláscsapatból hoznak fel játékosokat, de az első félévnek kisebb kerettel fognak nekivágni, mert nem akarnak messziről hozni játékosokat.

– Sajnos az amatőrjátékos-piacon nagyon kevés labdarúgó van, aki megfelel annak a szintnek, amiben mi gondolkodunk – jelentette ki. – Majdnem azt mondom, hogy nehezebb, mint profi labdarúgókat igazolni. Egy hónapja keresünk olyan játékosokat Kecskemét és Kiskunfélegyháza vonzáskörzetében, akiket le tudnánk igazolni, de eddig még nem nagyon találtunk ilyen labdarúgókat. Posztokra akarunk igazolni, de nem mindenáron, számít a kor és a játéktudás is. Folyamatosan nézzük a játékosokat, akik például a kecskeméti akadémiáról kikerülnek, aki tehetséges és ügyes, az lehet, hogy megpróbálja a magasabb osztályt. Aki amatőr csapatban akar játszani, vagy valamilyen oknál fogva már nem tudja magasabb osztályban rúgni a labdát, az szóba jöhet. A hat játékost ugyanis – Kerepeczki Csabát, Koncz Zsoltot, Lapsánszki Tamást, Szabó Attilát, Szabó Tamást és jómagamat –, akik befejezik nálunk a labdarúgást, valahogy pótolni kell. Ettől függetlenül nem mondtunk le arról, hogy továbbra is jól szerepeljünk a bajnokságban és ott legyünk a tabella elején. Azok a játékosok, akik most kikerültek a csapatból, már tudták, számítottak rá, hogy előbb vagy utóbb, de be fogják fejezni a játékot, de rendre mindig egy évvel kitoltuk ennek a határát. Ez egy teljesen normális, természetes folyamat, elfogadta mindenki. Tudták ők is, hogy ez az idő el fog jönni. Most eljött, de ha akarnak, természetesen más csapatban vagy a második csapatunkban is játszhatnak – utalt a régi-új vezetőedző a foganatosított személyi változások egyik legfontosabb okára.