Táborral zárult le a bajnokság

Összesen 74 ifjú sportoló pattogtatta a labdát a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban a múlt hét folyamán, hiszen az FTSI szokásos táborával zárta le a 2020/2021-es bajnoki szezont. A félegyházi fiatalok eredményes évet fejeztek be, ráadásul soha ennyien nem gyűltek még össze.

Több csoportban, több korosztályban, fiúk és lányok is örömmel végezték az edzők által kiadott különböző feladatokat látogatásunk során a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban, ahol a kosárlabdának és a táborozásnak is hosszú évekre visszanyúló hagyománya van már.

– Már az FTSI-t megelőzően is rendeztünk táborokat –tekintett vissza a múltba Iványi Ferenc, az FTSI kosár­labda-szakosztályának vezetője. – 1943-ban jött létre a háború alatt a kosárlabda-szakosztály, tulajdonképpen azóta más és más név alatt él is. Ma a zászlóvivő a Félegyházi Térségi Sportiskola, közel 250 játékosunk van. Emellett van egy NB II.-es férfikosárlabda-csapata is Félegyházának, ami a kiöregedő utánpótlásnak versenyzési lehetőséget ad. Az FTSI ebben az évben ünnepli fennállása tizedik évét, annak idején két szakosztállyal, a labdarúgással és a kosárlabdával indult el. A kosárlabdát idővel teljesen egységesítettük, de a felnőttklubot, a KKC-t, ahol egyébként szenior csapatunk is működik, teljesen külön formában működtetjük. A táborok több évtized óta zajlanak, jó látni azt, hogy reggelente már régi kosarasaink hozzák gyerekeiket hozzánk. Ezúttal 74 fiatal választotta a tábort rögtön az iskola végeztével ebben a nagy melegben is – mondta Iványi Ferenc.

A táborok során ennyi gyerek egyszerre még nem vette célba a gyűrűt, igaz, eddig több turnusban tartották meg. Most egy szezonzáró hétre gyűltek még össze a fiatalok.

– Ez volt az első tábor, amit ilyen magas létszámmal kezdtünk el, eddig 50 gyerek volt a plafon, kéthetes lebontásban – mondta Simon Zoltán, az FTSI edzője és szakmai vezetője. – Kihívás volt a terem kapacitása miatt is, hiszen úgy kellett forgatnunk ezt a gyereklétszámot, hogy mindenki mozgásban legyen, lehetőség szerint kevés pihenővel. A terhelést ugyanakkor ebben a melegben nagyon jól kellett ütemezni, hogy mindenki „túlélje”. Utólag azt mondhatom, ezeket a feladatokat sikerült teljesíteni. Utolsó nap voltak a versenyek befejezései, a gyerekek jó szájízzel mentek haza, szakmailag kitűnő tábor volt.

A táborban mindenkit szeretettel láttak, azokat is, akik nem kosaraznak versenyszerűen.

– Ez a tábor volt úgymond az előző szezon lezárása –vette át újra a szót Iványi Ferenc. – Hozzátenném, hogy ez a tábor nyílt, ide bárki jöhet, nem kizárólag csak a kosarasok. Jönnek is szerencsére. Aki esetleg máskor is kosarazni szeretne, az a Honvéd-pályán megteheti, hiszen pár éve megteremtettük ennek a lehetőségét, építettünk egy hatpalánkos, rekortánborítású pályát, ahol bárki, ingyen, bármikor játszhat. Így azok számára is elérhető időjárásnak megfelelően a sportág, akik versenyszerűen nem akarnak kosarazni. A kosárlabda a legnépszerűbb teremsport most Kiskunfélegyházán, ez tényleg a folyamatos iskolai jelenlétünknek köszönhető.

A népszerűség bizony szemmel látható, ehhez azonban tenni kell több fronton is. Az FTSI egyik erőssége az állandóság, illetve a folyamatos jelenlét Kiskunfélegyháza iskoláiban.

– A népszerűség annak köszönhető, hogy a stábunk gyakorlatilag változatlan, leszámítva azokat a fiatalokat, akik idővel csatlakoztak hozzánk –mondta Iványi Ferenc. – Nagyjából 12-13 éve dolgoznak együtt, emellett sokat tesznek azért is, hogy a különböző internetes felületeken és közösségi oldalakon népszerűsítsék azt a munkát, amit itt végzünk. Követhetőek az események, a mérkőzések, hiszen közvetítésünk is van, ez a folyamatos és őszinte munka meggyőzte a szülőket, hogy itt egy jó közösség alakult ki. Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól is tanuljanak a sport mellett, éppen ezért a szülőkkel és az iskolákkal is szoros kapcsolatot tartunk. Minden általános iskolában van kenguru csapatunk, az edzőink odamennek edzéseket tartani, aztán ahogy elkezdenek önállósodni kicsit a gyerekek, jönnek át sportolni a csarnokokba. Több bázisunk van, de igazából a városi sportcsarnok a központ.

Az eredmények is egyre inkább visszaigazolják a befektetett munkát, egyre eredményesebbek a különböző korosztályos csapatok az országos bajnokságokban is.

– Az idei évet tizenhárom csapattal versenyeztük végig. Különleges szezon volt ez a vírus miatt, ettől függetlenül jó logisztikával nagyon sok edzést be tudtunk vinni a városi sportcsarnokba. Ki kell emelni a serdülő fiúkat, hiszen két év után újra bejutottak az országos döntő harminckettes mezőnyébe, ahol akadémiákkal és kiemelt egyesületekkel találkozhattak. Itt a 17-20. helyen zártunk, ami nagyon szép eredmény. Kiemelkedő volt a fiú kadettcsapatunk is, mely a regionális bajnokságban döntőt játszhatott, ott második lett. Kis szerencsével akár itt is meglehetett volna az országos döntő. Összességében minden csapatunkra elmondható, hogy tisztességesen helytállt, nem maradtak el miattunk meccsek, ez ebben az évben legalább akkora teljesítménymutató, mint a számszerűség – mondta Simon Zoltán az eredmények kapcsán.

Az FTSI-ben zajló munkára már országos szinten is felfigyeltek, több klubbal is nagyon szoros kapcsolatot ápolnak, most azonban az a megtiszteltetés érte őket, hogy akár a Rátgéber Akadémia hivatalos partnerklubja lehetnek.

– Nagyon jó kapcsolatunk van Kecskeméttel és Nagykőrössel is, de igazán jó sportbarátságban vagyunk a szegediekkel is – mondta Iványi Ferenc. – Kiskunfélegyházának az volt a nagy szerencséje a vírushelyzet alatt, hogy a csarnokunk nem iskolához kötött, így a különböző korlátozó intézkedések sem vonatkoztak rá. Az online oktatás idején minden tornaterem zárva volt, itt azonban folyhatott a munka, a hétvégi versenyeket is meg lehetett tartani. Ezért rendezte be például nálunk a hazai pályáját a Nagykőrösi Sólymok is, és elégedettek is voltak. A megyén kívül is egyre jobb megítélésünk van, most éppen egy nagy dilemmában vagyunk, miután a Rátgéber Kosárlabda Akadémiától felkérést kaptunk egy szakmai együttműködésre. A munkatársaink nagy része, szinte mindenki mellékállásban dolgozik itt, nincsenek profi edzőink, így magunk felé is vannak elvárásaink, hogyan tudunk megfelelni a követelményeknek. Az egyesületnek ez hatalmas előrelépés lenne, hiszen a nemzeti akadémia irányvonala szerint oktatnánk a sportágat, mentor felügyelete és iránymutatásai mellett. Egy dolog biztos, hogy a gyerekeink és az edzőink is kiteszik a szívüket és a lelküket a pályára, erre építhetünk a jövőben.

Simon Zoltán szakmai szemmel nézve hasonló évet vár a kiskunfélegyházi kosárlabdában, mint most, lesznek jó erőkből álló korosztályaik, amelyekkel szemben elvárás lehet a jó szereplés.

– A táborral most lezártuk az évet, lesznek, akik augusztusban, lesznek, akik szep­temberben kezdenek, de négy hét pihenő most mindenkinek jut majd. Hasonló rendszerben fogunk dolgozni a következő szezonban is. A páratlan éveink az erősebbek, de a 2008-as korosztály nagyon szép eredményt ért el U12-ben, tőlük is az országos főtáblát várjuk majd U14-ben. A junior- és kadettcsapatok is beértek, elvárjuk tőlük is a jó teljesítményt.