Szomszédvári rangadót vívnak Kereken

A hétvégén a 8. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

Szombat 16.00

Kerekegyházi SE–Lajosmizsei VLC

V.: Sebestyén László (Géró István, Farkas Attila).

Csordás Csaba, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Egy hiányzónk biztosan lesz ma délután, hiszen Sallai Bence a múlt hétvégi, kiskunfélegyházi rangadón piros lapot kapott, így ő nem léphet pályára. Voltak még egyéb kisebb sérülések és kisebb betegségek is, de a héten nagyjából mindenki rendbe jött, így tehát Sallait leszámítva teljes kerettel várhatjuk a ma délutáni mérkőzést. Jómagam is a nevezett keret tagja leszek, minden valószínűség szerint pályára is fogok lépni. Nagyon várjuk a Lajosmizse elleni találkozót. Felkészülési mérkőzésen már találkoztunk velük, akkor viszonylag sima sikert arattunk, de azóta látjuk, hogy nagyszerűen szerepel a bajnokságban a Lajosmizse. Nagyon jó edzőjük van, jó a keretük is, és a sok munka nálunk is kezd beérni. Mi a most következő fordulókban a tabella első felében tanyázó csapatok ellen fogunk játszani, de szeretnénk megtartani a szép hazai sorozatunkat, hiszen hazai pályán még nem veszítettünk pontot. A cél tehát ezúttal is a győzelem, biztos vagyok benne, hogy a szurkolók részéről is nagy érdeklődés lesz, ahogy az idén az már lenni szokott, alig várjuk a meccset.

Duna Aszfalt TLC II.–Akasztó FC

V.: Jakab Árpád (Balogh II. Zoltán, Molnár Adrián).

Bagi Gábor, a Duna Aszfalt Tiszakécske LC II edzője: – Átbeszéltük azokat a problémákat, amelyek az elmúlt hétvégi mérkőzésünkön előjöttek, ugyanis a hibáinkból kaptuk a gólokat. Azt gondolom, hogy a játékban nem volt különösebb probléma, tehát ha most az Akasztó ellen is azt a játékot tudjuk produkálni, akkor olyan eredmény fog születni, amit mi szeretnénk. Ehhez azonban az kell, hogy ne hibázzunk.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Szabadszállási SE

V.: Polyák Attila (Tóth István, Lichtenberger István).

Stetakovic Marinko, a Kiskunhalas edzője: – A hétvégi meccs számunkra a kötelező győzelem kategóriájába tartozik, nem azért, mintha az ellenfél gyenge lenne, de az előző három mérkőzésen látszódott, hogy sikerült stabilizálni a helyzetünket. Így aztán mindenképpen nyerni akarunk a Szabadszállás ellen.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Komolyan készülünk a Kiskunhalas ellen, megváltozott csapattal van dolgunk. A mérkőzés háromesélyes, mivel az ellenfél sokkal rutinosabb, és erős csapatjátékot játszó gárda. Bizakodásra ad okot, hogy az elmúlt időszakban kiválóan szerepeltünk, legyőztük az Akasztót és a Kecskemétet. Csapatom megfelelő önbizalommal várja a meccset. A sorsolás szeszélyének köszönhetően újabban két­hetente játszunk, így pedig van ­kellő időnk a felkészü­lésre is.

Vasárnap 16.00

Bácsalmási PVSE–Kalocsai FC

V.: Tóth Csaba (Erdélyi Ádám, Juhász Dóra).

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – A hozzáállásunkkal, a játékunkkal az elmúlt mérkőzéseken már nem volt gond, ám a szerencsével hadilábon állunk. A helyzeteinket nem tudjuk kihasználni. Ennek ellenére töretlen a lelkesedésünk, dolgozunk rajta, hogy a szerencse is mellénk álljon.

Kiskőrösi LC–Harta SE

V.: Szalai Szabolcs (Szabó László, Halász József).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, a Harta jó passzban van, elkapta a fonalat, hiszen sorozatban nyeri a meccseit. Ennek megfelelően bizonyára tele vannak önbizalommal. Vasárnap megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, igyekszünk szaporítani a pontjainkat, mert eléggé lemaradtunk a többiektől. Remélem, hogy a csapat is átérzi majd a mérkőzés jelentőségét, és odateszi magát. Ha fejben ott tudunk lenni, akkor ebben a mérkőzésben bármi benne lehet. Természetesen igyekszünk megnyerni, és mindent beleadunk. A két csapat jól ismeri egymást, évek óta nagy csatákat vívunk egymással. Nem szabad, hogy kihagyjuk a ziccereinket, mint ahogy tettük az eddigi mérkőzéseinken. Az önbizalmunkat kell helyretenni. A hazai pálya nem biztos, hogy előny a számunkra, hiszen több pontot szereztünk idegenben, mint otthon, de remélem, hogy ezúttal nem így lesz. Remélem, hogy élvezetes, jó mérkőzést játszunk, és a szurkolók kiskőrösi győzelemnek örülhetnek.

Kecel FC–Jánoshalmi FC

V.: Béleczki László (Juhász Andor, Baranyi Ádám).

Kis Péter, a keceliek szakosztályvezetője: – Talán a bajnokság egyik legjobb csapata, a Jánoshalma érkezik hozzánk. Az elmúlt mérkőzéseken sajnos nem úgy szerepeltünk, ahogyan azt elvártuk volna, de bízom abban, hogy ebből a gödörből kijövünk, és miért ne lehetne most a hétvégén kijönni. Bízunk a csapatban, az új edzőben, Márton Zsoltban, és remélem, hogy ­sikerül egy jó mérkőzést játszani.

Soltvadkerti TE–Kecskeméti LC

V.: Nagy Attila (Katona György, Sebestyén László).

Holczimmer Tamás, a Soltvadkert edzője: – A csapat háza táján jó a hangulat. Két hete sikerült nyernünk az Akasztó ellen hazai pályán, az megadta a lendületet a felfelé való meginduláshoz. A múlt hétvégi Magyar Kupa-meccsen nem vallottunk szégyent, helytálltunk az NB I.-es Kaposvár ellen, nagyobb odafigyeléssel talán még jobb eredményt is elérhettünk volna, de nem lehetünk elégedetlenek. Ami a hétvégi találkozót illeti, az ellenfelünkkel játszottunk előkészületi mérkőzést, tehát tudjuk, hogy kellemetlen ellenfél, hiszen fiatal, agresszív csapat. Sok hibával játszanak, de képesek meglepetést is okozni. Ezt mindenképpen szeretnénk megakadályozni. Mi az offenzív támadó játékot preferáljuk, ezen a hétvégén is erre számíthatnak a szurkolóink. Hiányzónk nincs, kivéve Rózsa Bencét, akit a legutóbbi bajnokin kiállítottak, de őt leszámítva teljes kerettel várjuk a találkozót és a jó folytatást.

A megye I. állása

1. HARTA 7 5 1 1 25–15 16

2. JÁNOSHALMA 6 5 0 1 11–6 15

3. KHTK 7 4 3 0 20–11 15

4. LAJOSMIZSE 7 4 2 1 17–13 14

5. KEREKEGYHÁZA 6 3 3 0 24–8 12

6. KALOCSA 7 3 2 2 5–7 11

7. SZABADSZÁLLÁS 5 3 0 2 14–6 9

8. TISZAKÉCSKE 7 2 2 3 13–13 8

9. AKASZTÓ 6 2 1 3 12–16 7

10. KECEL 7 2 1 4 9–23 7

11. KISKUNHALAS 7 1 2 4 14–16 5

12. KISKŐRÖS 6 1 2 3 8–11 5

13. SOLTVADKERT 6 1 2 3 9–13 5

14. KECSKEMÉTI LC 6 0 2 4 4–16 2

15. BÁCSALMÁS 6 0 1 5 5–16 1