Szolnok nyerte a szomszédvári rangadót

A férfi kosárlabda NB I. A csoport 8. fordulójában a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Szolnoki Olajbányász otthonában lépett pályára. A szomszédvári rangadón a házigazdák 81–63-ra győztek.

Roko Badzim és Bojan Subotics dobta az első pontokat, majd Andreja Milutinovics is megszerezte a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét első egységeit, 4–2. Xavier Pollard hármassal, utána Nemanja Jaramaz egy kettessel mutatkozott be a Tisza-parton, és megszerezte a vezetést a hírös városi alakulat, 6–7. Pallai Tamás és Markeith Cummings is kintről volt eredményes, pár perc leforgása alatt újra a hazaiaknál volt az előnyt, 14–8. A negyed végén Wittmann Krisztián passzából Körmendi Bence tudott faragni a hátrányból, 16–12 – írja a ktekosar.hu.

A folytatásban Pollard révén sikerült egy egységre zárkózni, 19–18. Jó védekezés után Rastko Dramicsanin első pontjai már a KTE vezetését jelentették, 19–20. Több hiba csúszott be a folytatásban a játékba mindkét oldalon, jó pár percig nem találtak be a csapatok, végül Marjan Cakarun törte meg a csendet, amelyre Karahodzsics Kemal válaszolt, 21–22. Ezután Dramicsanin süllyesztett el egy szép trojkát, 21–25-nél időt kért a Szolnok. Megrázták magukat, és Pongó Máté után Rudner Gábor is betalált, 26–25-nél Forray Gábor rendelte magához fiait. A házigazdák viszont nem adták ki kezük közül a vezetést, Pongó hárompontosával még növelték is előnyüket, 33–27-tel ért véget a félidő.

Cakarun kettő plusz egyes akciójával startolt a harmadik etap, majd Badzim hármasával tíz pont fölé nőtt a differencia (39–27), így időt kellett kérnie a kecskemétieknek. Karahodzsics és Milutinovics hozta közelebb a KTE-t, 39–30. Két távolit is értékesített a Szolnok, Pollard és Wittmann kettesekkel válaszoltak, 48–38. Igyekezett még tovább zárkózni a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, ám a Szolnok ennek útját állta, 55–44.

7–2-es szolnoki rohanás után taktikai értekezletet tartottak a kecskemétiek, 62–46. Milutinovics trojkával jelezte, hogy megértette a feladatot, ám Subotics is betalált kintről, 65–49.

Állandósult a különbség, majd Subotics és Cummings is megvillant, 77–57-re növelve a szolnoki fórt.

Időt kért Forray Gábor, hogy a maradék négy percre felrázza tanítványait, a hátrányból sikerült is némileg faragni, de a meccset a házigazdák nyerték 81–63-ra.

– Tudtuk, mire számíthattunk a Szolnok ellen és fel is készültünk rá. Az első félidőben az utolsó két, két és fél percet leszámítva jól is játszottunk, betartottuk, amit megbeszéltünk – nyilatkozta Forray Gábor, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. – Majd elkövettünk egy-két buta hibát, amiből a Szolnok könnyű pontokat dobott. A második félidő elején is jól játszottunk, majd, el kell ismerni, hogy fizikálisan felőrölt minket a Szolnok. Ezt követően már rendre lekéstünk a dobóikról és a feljavuló dobóteljesítményükkel nagyobb különbséget szereztek. Koncentrálnunk kell a következő feladatra, hiszen egy nagyon fontos mérkőzés áll előttünk hazai pályán pénteken. Tudnunk kell tanulni a ma esti hibáinkból. A közönségnek köszönjük a sportszerű szurkolást, őket is dicséret illeti.

– Büszke vagyok a csapara, remekül védekeztünk. Az első félidőben szinte tökéletesen – mondta Gasper Potocnik, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője. – A másodikban voltak olyan pillanatok, amikor kicsit kiengedtünk, de összességében nagy dicséret illeti a csapatot. Tudtuk, hogy egy nagyon jó gárda ellen játszunk és egyáltalán nem könnyű a Kecskemétet 63 ponton tartani.

Szolnoki Olajbányász –Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 81–63 (16–12, 17–15, 22–17, 26–19)

Férfi NBI A-csoportos kosárlabda, vezette: Papp Péter, Török Róbert, Goda László

Szolnoki Olajbányász: Rogic 9/3, Kovács, Badzim 11/6, Subotic 13/3, Taiwo 4. Cserék: Gilszki, Zsiros 6/6, Cakarun 10, Rudner 5/3, Pongó 5/3, Cummings 15/9, Pallai 3/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 24/3, Jaramaz 6, Milutinovic 12/3, Kucsera, Karahodzsics 11. Cserék: Wittmann 3, Dramicanin 5/3, Kiss D., Körmendi 2. Vezetőedző: Forray Gábor.