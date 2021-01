Rangadóra készül a KRC

Legutóbbi meccsét közel három hete játszotta a Kecskeméti RC a MAFC-BME csapatával szemben, mely szett­vesz­te­ség nélkül győzött. Szerda este egy újabb fővárosi rivális ellen folytatódik a bajnokság. A férfiröplabda Extra­liga alapszakaszának következő fordulójában az LV Sport Pénzügyőr SE csapatát fogadják 19 órakor a Messzi István Sportcsarnokban, a Kecske­mét a hatodik helyről várja a találkozót. A mérkőzést megelőzően Dávid Zoltánnal, a KRC vezetőedzőjével beszélgettünk.

– December 18-án léptek utoljára pályára. Mennyit dolgoztak azóta?

– Sokat edzünk, felkészülünk mindig mindenből. Azon a meccsen is egy új védekezést gyakoroltunk, amiben negyven labdát sikerült is megfognunk. Ez nagyon jó, nagyon soknak számít, azonban ezeket nem tudtuk pontra váltani. Tehát most azon vagyunk, azt gyakoroljuk, hogy abban is jók legyünk, vagyis hogy ne csak kivédekezzük, hanem be is tudjuk fejezni a kivédekezett támadásokat.

– Hogyan alakultak az ünnepek? A légiósok hazamehettek?

– A MAFC elleni mérkőzés után kaptak egy rövid szünetet, mivel nem láttam értelmét, hogy edzünk. Azonban 26-a óta dupla edzésekkel készülünk, azóta ebben az ütemben dolgozunk. Folyamatosan megy a munka, mert szerdán egy kőkemény meccs vár ránk, amit jó lenne megnyerni.

– Mi volt az eredeti célkitűzés a bajnokságban az év elején? Most is tartható?

– Tartható. Most sem vagyunk nagyon elveszve, ha oda tudunk érni az első négybe. Ahhoz pedig neki kellene állni pontokat gyűjtenünk. Az kicsit megváltoztatta a bajnokságot, hogy ezúttal nem háromfordulós lesz, hanem kettő. Augusztusban mindenki úgy számolt, hogy lesz idő beépíteni a légiósokat meg az öt új játékost, akit hoztam, de így sajnos erre nem lesz lehetőség. Úgyhogy ez a jelenlegi helyzet teljesen átszabta a terveket. Így innentől kezdve minden meccs nagyon fontos.

– Hogyan tudná értékelni ezt a félévet? Egyáltalán, lehet reálisan értékelni a csapat eddigi teljesítményét a kiszámíthatatlan tényezők fényében?

– Az egy dolog, hogy kétszer karanténba vonultunk. Úgy gondolom, ha utána lett volna idő nekiállni edzeni és visszatérni a formánkba, akkor azokat a mérkőzéseket természetesen meg kellett volna nyerni. Nem szeretek a különleges helyzetre hivatkozni, de ha azt nézzük, akkor speciálisan nehéz a helyzetünk, mert augusz­tus óta elég sokat dolgoztunk, de a munkát két karantén is megszakította. Igaz, az elsőbe önkéntesen vonultunk a Kaposvár elleni mérkőzés után, a második azért volt nehezebb, mert nálunk mindenki lázas beteg volt. Ott a tíz nap alatt elég sokan elvesztették az állóképességüket, így nagyon nehéz volt visszaállni. Tulajdonképpen úgy készülünk, hogy soha nem tudhatjuk, mi fog történni. Egy újabb karantén romba döntheti ezt az egészet. Viszont most a szinten tartás a fontos, mivel visszajöttünk ezekből a betegségekből.

– Tavaly a Pénzügyőr volt az egyik fő rivális, rendszeresen parázsmérkőzést játszottak. Ez az idei évre is igaz?

– Így van. Magasan ők az idén is a favoritok, de az nem jelenti azt, hogy nem verhető csapat. Mindenki ellen lehet nyerni. Hiszem azt, hogy erre képesek is vagyunk, és remélem, hogy ez szerdán sikerülni fog. Bízom benne, hogy a hazai pálya előnye segíteni fog, attól függetlenül, hogy egy veretlen csapattal nézünk szembe.

– Hogyan készülnek a Pénzügy­őr ellen?

– Itt mindenki tud a másikról mindent. Tudjuk nagyon jól, kik a húzóembereik, hogy milyen pozícióban mit játszanak. Ha mindent beleadunk, és mégis megvernek minket, akkor megemeljük a kalapunkat. Mert akkor ők valószínűleg ennyivel jobb csapat. De hiszem azt, hogyha úgy fogunk játszani, ahogy tudunk, akkor nyerhetünk hazai pályán.

– Az elfogadható eredmény mégis a győzelem.

– Így van. Nem azt mondom, hogy nem lehet kikapni, ez a Pénzügyőrnél is így van, bárkinek lehet rossz napja. De hiszem azt, hogyha megfelelő ellenállást tudunk tanúsítani, akkor képesek vagyunk nyerni.

– A játékosok fizikálisan rendben vannak?

– Fizikálisan soha nincs probléma, ez az új generáció inkább mentális problémákkal küzd. Ez az, amit nagyon nehéz pótolni, fejleszteni. De ezen belül is a hit és a hozzáállás az, amin tudni kell változtatni. Hogy magad miatt akarj nyerni, és ne azért, mert az edződ azt mondta.

– Tavaly sok panasz volt az ön részéről a motivációra, jelenleg hogyan látja ezt a kérdést?

– Hiába alakul ki egy megfelelő kohézió a csapaton belül, ha csak vereségek jönnek, az nagyon megnehezíti a dolgokat, mert egy idő után azt a kevés hitet, önbizalmat is elveszítik, ami van nekik. Én azt mondtam, hogy nyerjük vissza az önbizalmunkat, az a legfontosabb. Hogy higgyük el, hogy képesek vagyunk a győzelemre, és ha megnyerjük, az nagyot tud dobni a társaságon. Kíváncsian várom, aztán meglátjuk, mi lesz a vége.