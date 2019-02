Nem sikerült pontot hozni a csengeri katlanból

Hétfő este mintegy 400 csengeri szurkoló előtt, magas hőfokú mérkőzésen, közönségszórakoztató meccsen maradt alul a ScoreGoal Kecskeméti Futsal Club.

A találkozó elején felváltva forogtak veszélyben a kapuk, az iram és a mérkőzés hőfoka még a legkritikusabb szurkolókat is elégedettséggel töltötte el. Az első játékrészben csak két gól esett, egyforma elosztásban, bár végig rangadóhoz méltó, óriási iramot diktáltak a csapatok, igazi fiestává varázsolva a csengeri estét.

A második etapban igazi flúgos futamot láthattak a nézők, volt ott minden, mint karácsonykor, még kiállítás is a hazai oldalon. A Csenger szerezte meg a vezetést, de húzott a ScoreGoal is 4–3-ra, aztán a hazaiak fordítottak 5–4-re. Akkor Rutai révén még egyenlített a KFC, a vége azonban a hazaiaké lett, miután a kecskemétiek egy könnyű gólt engedélyeztek, hiába álltak át öt a négy elleni játékra, egy eladott labdából a hazaik állították be a 7–5-ös végeredményt.

– Igazi rangadót játszottunk telt ház előtt, ezúttal is fantasztikus hangulatot teremtettek a hazai szurkerek – értékelte a látottakat Koós Károly vezetőedző. – Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a pályán, sajnos nagyon sok helyzetet elpuskáztunk, hiányzott a koncentráció. A második félidőben a mérkőzés átment egy nagy rohanásba, sajnos ahogy rúgtunk egy gólt, azonnal tudtak válaszolni a csengeriek, ezen javítani kell, ezt nem engedhetjük meg a következő meccseken. Sajnos voltak kétes bírói ítéletek is, melyek rendre minket sújtottak, de ettől függetlenül nekünk is koncentráltabban kellett volna játszani, de ez nem vesz el semmit a csengeri érdemekből.

Csenger–SKFC 7–5 (1–1)

Csenger: Juhász – Fejes, Mándi, Pankotai, Pálfi. Csere: Cséke, Katona, Osváth, Gaál, Bodó. Edző: Szilágyi Sándor.

KFC: Tombácz – Sallai, Deák, Bánczki, Rutai. Csere: Csővári, Szabó Sz., Márk, Supka, Kovács J. Marozsi. Edző: Koós Károly.

Gól: Pálfi az 5., a 36., Bodó a 23., a 30., a 40., Pankotai a 31., Gaál a 37., ill. Sallai a 13., Rutai a 29., a 30., a 37., Szabó Sz. a 32. percben.

Kiállítva: Fejes a 27. percben.

NB II., Keleti csoport

1. FTC 20 17 2 1 109–50 53

2. CSENGER 19 11 3 5 98–75 36

3. KECSKEMÉT 19 11 2 6 99–67 35

4. KARTAL 19 11 1 7 82–77 34

5. GYÖNGYÖS 19 9 2 8 80–77 29

6. ÚJPEST 19 9 1 9 89–73 28

7. KAZINCBARCIKA 19 6 4 9 80–101 22

8. KISTARCSA 19 6 3 10 65–75 21

9. BERETTYÓÚJFALU 19 6 1 12 62–74 19

10. NYÍRBÁTOR 19 5 1 13 85–131 16

11. KINCSEM 19 3 2 14 66–115 8

A Kincsem Lovasparktól három pontot levontak.