Mészáros Máté távozik a KTE-től

Távozik a KTE-Duna Aszfalt élvonalbeli férficsapatától Mészáros Máté – adta hírül a klub honlapja, a ktekosar.hu. A hírös városiak hármas poszton bevethető játékosa összességében a kilencedik szezonját töltötte Kecskeméten.

Egészen fiatalon, tizenhat esztendősen került a KTE-hez, majd az idő előrehaladtával bejátszotta magát a felnőtt csapatba. A 2017-es évben Sopronba igazolt, majd egy idény után, 2018 nyarán visszatért a lila-fehérekhez. A szezon végeztével lejárt a szerződése, és a 27 éves játékos nem marad Kecskeméten.

– Ez egy olyan döntés volt mind a klub, mind az én részemről, amelynek meg kellett születnie, de semmiféle sérelem nincs bennem – mondta Mészáros Máté. – Ugyanakkor rossz érzésem van, hiszen amikor Sopronba igazoltam, akkor is nehéz volt elhagyni a csapatot, amikor pedig 2018 nyarán visszatértem, boldog voltam. Az élet olyan, hogy mindenki a saját érdekeit nézve próbál előre haladni, az én esetemben sem volt ez másképp. A vezetőkkel és az edzői stábbal barátságban váltunk el egymástól. Amikor a Sopronhoz igazoltam, akkor is hasonló volt a helyzet, végig tartottuk a kapcsolatot, szívesen vártak vissza, és ez most is így van.

Mészáros Máté egyelőre Kecskeméten marad, és napokon belül elkezdi az egyeztetések arról, hogy hol játszik a következő szezonban.