Kunszentmiklóson új alapokra került a foci

Másfél éve néhány lelkes focibarát fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy a kunszentmiklósi labdarúgást meg kellene újítani. Az eredmények nem várattak sokáig magukra, fél év elteltével, mondhatni hamvaiból támasztották fel a Miklósi Gyermekfoci Egyesületet.

Hol fenn, hol lenn – ez jellemezte a kunszentmiklósi labdarúgás történetének elmúlt húsz esztendejét. A város felnőttcsapata tíz éve még a megye I. osztályban szerepelt, az elmúlt időben viszont már csak utánpótlás­korú focisták rúgták a bőrt a városszéli sportpályán. Néhány lelkes focibarát úgy gondolta, hogy megpróbálkozik életre kelteni a kunszentmiklósi futballt. Paróczi Pál, Nagy Péter, Mikus László nyomban munkához is látott.

– Elsőként az utánpótlás-­nevelést szerveztük újra, szinte valamennyi korosztályban sikerült csapatot állítani. Állandó szereplői lettünk a Bozsik-­tornáknak. Jelenleg száz növendékünk van. Ezzel párhuzamosan indítottuk el a megye III.-ban felnőttcsapatunkat, hogy a felnövekvő labdarúgó-palántáknak legyen hol folytatni a futballt. A gárda a Bács-Kiskun megye Nyugati csoportjában a negyedik helyen fejezte be a bajnoki szezont. A keret létszáma jelenleg huszonöt fő, ami jónak számít – mondta el lapunk érdeklődésére Paróczi Pál, az egyesület elnökségi tagja.

Az egyesület legfontosabb célja a stabil alapok megteremtése. Az elmúlt másfél év alatt sikerült a technikai hátteret is megfelelő szintre hozni. Az enyészet ette két nagypályát rendbe tenni. Új pálya épült az U7-es korosztálynak, jövőre a centerpályát kívánják olyan állapotba hozni, hogy a minőségi játék követelményeinek is megfeleljen. A beruházások ez idáig saját erőből valósultak meg. A jövő évi fejlesztések költségeit tao­forrásból szeretnék finanszírozni. A közeljövő tervei között szerepel az öltözőhelyiségek kialakítása is.

– Egyesületünk legfontosabb feladatának tekinti, hogy a város sportéletében minden a labdarúgással kapcsolatos tevékenységet mentoráljon, fő célunk azonban az utánpótlás-nevelés.

Tavaly sikerrel tudtunk elindítani felnőttcsapatot, és hamarosan felnőtt női csapatunk is bajnokságban fog szerepelni. Azonban úgy gondolom, mi célokat nem határozhatunk meg a számukra, hiszen nem fizetett játékosokról beszélünk, így számonkérni sem tudunk. Itt a jutalom az a szurkolóink szeretete, megbecsülése, és hogy egy várost képviselhetnek. Egy felnőtt játékosnak önálló céljai kell hogy legyenek, és magának kell bizonyítania azt, hogy adott esetben bajnokságot nyerhet. Ha ez így lesz, egyesületünk biztosítani fogja a megfelelő hátteret a csapatoknak – tette hozzá Nagy Péter, a Miklósi Gyermekfoci Egyesület elnöke.