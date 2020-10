Horváth Balázs mesterhármasával nyert a Nyárlőrinc

Szorosabb lett a tabella a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában a tizedik forduló után, mert a Nyárlőrinc legyőzte a listavezető Pálmonostorát.

Rangadó volt a javából, mert az első és a harmadik helyezett találkozott egymással. Változatosan kezdődött a mérkőzés, mind a két csapat megpróbált előnyt kiharcolni, már a találkozó elején. Talán a hazaiak kicsit többet birtokolták a labdát, a vendégek viszont veszélyesebben támadtak. Az első találatot is ők szerezték még hozzá Horváth Balázs révén, aki egy kapu előtti kavarodás után talált a hálóba 0–1. Mindössze négy perc telt el, amikor Szabovik György, szintén egy kapu előtti kavarodás után egyenlített 1–1. Ezt azonban nem hagyták annyiban a nyárlőrinciek, mert Horvát Balázs egy perc múlva majd nem az alapvonalig vitte le a labdát és kiszorított helyzetből a jobb alsó sarokba lőtt 1–2.

A második félidő elején többet, és veszélyesebben támadott a Monostor, de nem tudták bevenni Balla Tamás kapuját. Nem úgy a Nyárlőrinc. Ismét a fiatal Horváth Balázs volt eredményes, aki szinte lekoppintotta a második gólját. Ezúttal is a jobb oldalról, egy

védővel a nyakán, lőtt a jobb alsó sarokba 1–3. A találkozó hajrájában egy kipattanó labdát Nagy Ádám lőtt a nyárlőrinci kapuba 2–3. A hátralévő rövid időben már hiába próbálkoztak a monostoriak nem tudtak több gólt szerezni.

Bosánszki Mihály, a Pálmonostora edzője, játékosa: Sajnos azt, amit a mérkőzés előtt beszéltünk, nem tartottuk be, így a Nyárlőrinc megérdemelten vert meg bennünket, de remélem, hogy ez a vereség helyrebillenti a csapatot. Gratulálok az ellenfélnek!

Kemenes György, a Nyárlőrinc edzője: Igazi rangadó volt, és érvényesült az, amit szerettünk volna játszani. Nagy küzdelem folyt a pályán, amiből mi jöttünk ki jobban, a helyzeteinket jobban kihasználtuk, mint az ellenfél. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, azért az akaratért, amit most is letettek az asztalra, mert helyenként jól is játszottunk. Fordulatos mérkőzésen volt, amikor mi kapkodtunk, de volt, amikor az ellenfél. Ma egy góllal jobbnak bizonyultunk, és ez három pontot ért.

Pálmonostora–Nyárlőrinc 2–3 (1–2)

Pálmonostora, 100 néző, vezette: Hagymási Attila (Markó László, Korsós Péter)

Pálmonostora: Mindák – Récsei, Ruzsinszki, Bárkányi, Torbavecz, Barta, Tóth I. (Virág), Bosánszki, Szabovik, Rákóczi, Nagy Á. Játékos-edző: Bosánszki Miháy

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R. (Liska), Horváth B., Nyúl, Kovács M, (Orosz), Németh, Farkas (Szalai), Vojtovics, Lakatos, Sáfrány (ifj. Kemenes). Edző: Kemenes György

Gólszerző: Szabovik 29., Nagy 87., ill. Horváth 25., 30., 76.