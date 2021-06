Gólgazdag mérkőzésen a Kiskőrös nyerte a megyei kupát

Szombaton délután rendezték a Bács-Kiskun megyei kupa döntőjét. A 2020/21-es idényt lezáró mérkőzést és ezzel a kupát a Kiskőrös LC nyerte.

A kánikulai meleg ellenére is szép számú nézősereg várta a két csapatot, Szabadszállásról is sokan elkísérték a csapatukat. Az első kisebb ziccer a hazaiak előtt adódott, egy szögletet követően a kapu elé berobbanó Nagy Attila fejelt fölé. Ezt követően a 14. percig nem tudtak helyzetet kidolgozni az elsősorban a biztonságra koncentráló felek. A 14. percben aztán Gavula passzolt Máruskának, Máruska remekül ívelt a passza után azonnal beinduló Gavula elé, aki balról betört a hazai 16-oson belülre, ám a hazai kapus remek kilépéssel tisztázott. Két percre rá Kotliár egy nagy vágta végén Vargához passzolt, ő 17 méterről, középről kemény lövéssel veszélyeztetett, a hazai portás, Tóth Zoltán ezúttal vetődve védett.

A 18. percben Gavula hozta helyzetbe egy remek labdával Kotliárt, őt fordulás közben egy hazai védő lerántotta, 11-es. A büntetőt Máruska végezte el. Félmagasan meglőtt labdája a jobb sarok felé mozduló Tóthtal ellenkező irányba tartva a bal kapufán csattant, majd onnan a gólvonal előtt a hosszú sarok irányába vágódott, valószínűleg el is suhant volna a jobb kapufa előtt, csakhogy a hazai hálóőr vállát eltalálva végül a hálóban kötött ki, 0–1.

A 26. percben Dunai beadását követően Salami fejelt szorongatott helyzetből a rövid sarok mellé. Két percre rá Tóth Ákos indítását követően Dunai lőtt balról a rövid felső sarok mellé. Az ellenakció során Máruska tört be jobbról a hazai 16-osra, középre lőtt labdája megtalálta Kotliárt, akinek a lábáról azonban három méterről fölé pattant a labda. A 30. percben Simon ívelt be szögletet a jobb oldalról, labdájára Nagy Róbert kimozdult ugyan, de nem ütötte el a játékszert, így Barkóczi két lépésről fejelhetett a hosszú oldalon a sarokba, 1–1.

Hét percre rá Kotliár tört be a hazai 16-osra, visszafelé cselezett, majd tíz méterről, balról küldött meg ballal egy kemény, lapos lövést a hosszú oldal irányába, Tóth nagyot védett. A 39. percben nagy szólót követően újra Kotliár lőtt centiméterekkel mellé. Az ellenakció során Hajnal indította Simont, ő a jobb oldalról átemelt a hosszú oldalra, az érkező Dunai közelről a jobb alsó sarokba fejelt, 2–1. Az első félidő ráadásában Simon lőtt az oldalvonal mellől kapura, Nagy Róbert ezúttal résen volt, fölé tolta a labdát.

Szinte nyomasztó vendégfölénnyel indult a második játékrész, nagy riadalmat azonban ez a hazai oldalon nem okozott, a kiskőrösiek ugyanis szervezetten, jól védekeztek, így veszélyes helyzetet a szállásiaknak nem sikerült kialakítaniuk. Az 58. percben a hazaiak még csak a második második félidei kontrájukat vezették, de azt mindjárt góllal is fejezték be. Nagy Attila játszott a jobb oldalon Simonhoz, aki lendületesen előretört, jobbról belőtt labdájára a hosszú oldalon Dunai érkezett, és három méterről a hálóba lőtt, 3–1. Két percre rá Simon kapott jó labdát a jobb oldalon, nem sokat tekeróriázott, két lépés után, éles szögből nagy gólt lőtt a rövid fölső sarokba, 4–1. Hirtelen reménytelenné változott a Szabadszállás helyzete, a vendégek azonban nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy elúszott a mérkőzés. A 63. percben Kotliár passzolt Gavula elé, ő tizenöt méterről emelt fölé. A 67. percben egy hazai kontra végén Dunai gurított balról, hajszállal a hosszú sarok mellé. A 70. percben Máruska cselezgetett, majd Gavulához passzolt, a visszakapott labdát követően bal oldalról befordult, és a jobb alsó sarokba lőtt, 4–2.

Nyolc percre rá Kiss Szabolcs végezhetett el szabadrúgást az oldalvonal mellől, egyszerre lőtt és nyesett labdája a hosszú sarokba vágódott, 4–3. Egy pillanat alatt felpaprikázódott újra a hangulat. A 84. percben a hazai Filus Gábor majdnem megismételte Kiss Szabolcs korábbi mutatványát, labdája azonban hiába vágódott a tért ölelő nyesés-lövés végén a hosszú sarokba, a játékvezető belefújt a gólba. A 86. percben aztán már nem volt oka érvényteleníteni az ötödik hazai találatot, akkor Filus kapott labdát a jobb oldalon, elindult befelé, majd 18 méterről, középről, tudatosan és könyörtelenül a bal alsó sarokba lőtt, 5–3. A 90. percben Gavula betörését követően Máruska tálalta le Kotliárnak a labdát, ő 15 méterről kemény lövést eresztett meg, Tóth bravúrral mentett. A 92. percben egy Nagy Attila, Salami háromszögezés végén a hazai csapatkapitány jobbról, öt méterről lőhetett, a vendégek kapusa mentett. Újabb gól már nem esett, így a Kiskőrösi LC nyerte meg a megyei kupát. Mindkét csapatot joggal tapsolta meg az őt szép számban buzdító szurkolótábora.

Füleki Antal, a Kiskőrös edzője: – Én tulajdonképpen csak beestem a kispadra az utolsó három meccsre, a kupasorozatra, de nagyon örülök, hogy ez lett a vége. A munka oroszlánrészét persze az elődöm, Miskovicz Bálint végezte el, ő vitte majdnem végig az évet, ő készítette föl a srácokat, ezért hálásak neki a játékosaim is, a klub is, és természetesen én is. Nagyszerű érzés kupagyőztesnek lenni. Nekem játékosként volt már benne részem, a meccs előtt mondtam is a játékosaimnak, hogy nagyszerű érzés, érdemes érte küzdeni. Hála Istennek jól jöttünk ki a meccsből. Igaz, az eleje nem úgy alakult, ahogy elterveztük, vezettek is 1–0-ra, ennek ellenére már az első játékrészben fordítani tudtunk, sőt, a másodikban újabb gólokat rúgtunk. Akkor úgy tűnt, megvan a meccs, és talán emiatt nem tettünk bele elég munkát, és akkor a vendégek a gyors játékosaik révén szépítettek. A végén már majdnem forró lett a szituáció, de a rutinos Filus Gábor egy remek egyéni megmozdulással eldöntötte a mérkőzést. Gratulálok mind a két csapatnak, a Szabadszállásnak is, hiszen ők is január vége óta dolgoznak nagyon keményen, de ez természetesen az én játékosaimra is igaz. Sok sikert kívánok mind a két gárdának.

Nagy Attila, a Kiskőrös csapatkapitánya: – A bajnoki szezonunk sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Egy remek őszt produkáltunk, és bíztunk a tavaszi sikerben is, csakhogy míg az ősszel minden összejött, tavasszal nagy hullámvölgybe kerültünk. Azon már nem tudunk változtatni, viszont a kupamenetelés elején megbeszéltük a srácokkal, hogy megpróbáljuk meghálálni a klubnak és a stábnak azt a sok munkát, amit belénk fektettek, és megpróbáljuk a kupát megnyerni. Ez sikerült is. A meccsbe úgy mentünk bele, hogy mindenképpen szerettük volna megnyerni. Nagy öröm, hogy szép számmal látogattak ki hazai és vendégszurkolók is. A bajnokságban kétszer találkoztunk velük, ismertük az erősségeiket és a gyengéiket. A meccset meglehetősen idegesen kezdtük, viszont a bekapott gól után rendeztük a sorainkat, 4–1 után pedig már kézben tartottuk a meccset. Talán túl hamar el is hittük, hogy vége van, akkor a hibáinkat kihasználva feljött a Szabadszállás, de aztán nekünk sikerült kimondanunk az utolsó szót a találkozón, és megérdemelten nyertük meg a kupát.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Az eredmény csalóka, ekkora különbség nem volt a két csapat között, sőt, az első félidőben mi uraltuk a játékot, sajnos azonban egyéni hibák miatt hiába küzdöttünk, ami ugyanis hazai részről kapura ment, az szinte minden gól lett. Emiatt meglehetősen nehéz értékelni magát a mérkőzést. Mi a saját, megszokott játékunkat játszottuk, kidolgoztuk a helyzeteket, csak hát az első játékrészben egy kivétellel ki is hagytuk őket. A csapatot ugyanakkor elmarasztalni nincs okom, hiszen küzdöttek becsülettel a srácok, végig pariban voltunk, illetve amikor úgy festett, hogy padlóra kerültünk, akkor is sikerült felállnunk. 4–3 után már kénytelen voltam a cserékkel is kockáztatni, akkor kaptuk be az ötödiket, az már eldöntötte a kupa sorsát. Gratulálok az ellenfélnek, mert a gólok számát tekintve megérdemelték a győzelmet, számunkra sovány vigasz, hogy játékban végig partnerek voltunk. Még egyszer gratulálok a Kiskőrösnek, de a saját csapatomnak is azért, hogy eljutottunk idáig. A Szabadszállásnak megszereztük a harmadik kupaezüstérmét. Ha a jó oldalát akarom nézni, akkor a döntőt illetően mi másodikak lettünk, a Kőrös pedig utolsó előtti.

Kiskőrösi LC–Szabadszállási SE 5–3 (2–1)

Kiskőrös, 450 néző, vezette: Tóth Róbert (Kiss Sándor, Tóth Csaba)

Kiskőrös: Tóth Z. – Hajnal, Pintyi, Dunai (Gémesi 90.), Simon (Juhász 73.), Salami, Nagy A., Mihály, Tóth Á. (Filus), Barkóczi (Breznyán 88.), Vajda (Mokrickij 90.). Edző: Füleki Antal.

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos (Sztakó 71.), Pandur (Kovács P. 71.), Gavula, Varga M., Kotliár, Hegedűs, Máruska, Gáspár (Sipos 85.), Kiss Sz., Zsíros (Bajusz 71.). Szakmai igazgató: Pandur László

Gól: Barkóczi a 30., Dunai a 40., 58., Simon a 60., Filus a 86., illetve Máruska a 18., 70., Kiss Sz. a 78. percben.

Sárga lap: Nagy A. 12., Salami 55., Mihály 81., illetve Sztakó 83. perc.