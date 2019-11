Fricz Botond Európa-kupát nyert

Ismét mérföldkőnek számító eredményt ért el a magyar snowboardsport: a kecskeméti Fricz Botond megszerezte élete első Európa-kupa győzelmét slopestyle-ban.

Fricz Botond a magyarok közül elsőként nyert Európa-kupafutamot slopestyle-ban. A versenyt a „hollandiai hűtőszekrénynek” is nevezet Landgraaf fedett síparkjában, a Snowworldben rendezték meg. A terep nem volt ismeretlen Botond számára, hiszen korábban is versenyzett már itt.

Az Európa-kupa a második legrangosabb nemzetközi snowboardos versenysorozat a FIS Világkupa után. Rendszeresen indulnak rajta világkupás versenyzők, nem volt ez alól kivétel Landgraaf sem. Botond tehát kifejezetten erős mezőnyben szerezte meg első győzelmét.



– Tizenöten jutottunk a döntőbe. Az edzőmmel úgy gondoltuk, hogy az ugratókon egy backside 720 és egy backside 900-assal (egy kettő, valamint egy kettő és fél fordulatos ugrással – MSBSZ) kezdünk az első körben, mert az ugratókon pontosabb landolásokra volt szükségem, mint a selejtezőben. Ez elsőre be is jött, így egészen magas ponttal jutalmaztak, de éreztem, hogy ennél magasabb pontszámra is képes vagyok. Ezután láttuk, hogy az egyik ellenfelem sikeresen beadott egy backside duplakork 1080-at (ferde tengely mentén forgatott dupla hátraszaltó – MSBSZ), amiről előzetesen nem tudtuk, hogy ezen a pici ugratón egyáltalán lehetséges-e. Az volt, így én is megpróbálkoztam vele a második körömben. Nagyon jól sikerült, így még magasabb pontszámot kaptam. A pálya sokkal jobb volt, mint tavaly, de nyilván a helyszín adottságai miatt nagyon kicsik az ugratók. Ilyen kicsi ugratón nem próbáltam korábban dupla hátraszaltót ugrani – számolt be a versenyről Fricz Botond.

Természetesen amerikai edzője, Eric Bauchemin is nagyon meg volt elégedve Botond teljesítményével.

A fiatal versenyző csak néhány napra jön haza Magyarországra, mielőtt elutazna az Amerikai Egyesült Államokba. A számára már ismert coloradói Breckenridge-ben készül a következő megmérettetésre, az Atlantában megrendezésre kerül FIS Big Air Világkupa-futamra. Ez lesz az első alkalom, hogy városi, épített rámpán versenyez, így elsősorban a tapasztalatszerzés lesz a célja, ugyanakkor szeretne a döntőbe bejutni.

Mi is az a slopestyle és a big air?

A szabadstílusú snowboardosok legkifejezőbb szakága, melyben egy ugratókkal és korlátokkal, valamint egyéb mesterséges elemekkel tarkított lejtőn lecsúszva mutatnak be különféle trükköket: szaltókat, forgásokat és csúszásokat. A pálya kb. 1000 m hosszú, és általában 3 korlát komplexumból és 3 óriási ugratóból áll. A versenyzőket összbenyomás alapján hattagú zsűri pontozza, a választott trükkök technikai nehézsége, változatossága, a pálya kihasználása, valamint a versenyző kreativitása és stílusa alapján. Magyar elnevezése nincs, a szakma az angol elnevezést használja. 2014 óta olimpiai sportág.

Big air: A szabadstílusú snowboardosok egyik szakága, melyben egy hosszabb nekifutó után egy nagyméretű ugratóról elrugaszkodva kell bemutatni egyetlen ugrást. A nekifutó és az ugrató is lehet természetes kialakítású, vagy épített, városi rámpa. Utóbbi a sísáncokhoz hasonlít, hiszen az elugrási sebesség (60-70 km/h) eléréséhez meredek nekifutóra van szükség. A starthely és az ugrató közötti szintkülönbség többnyire meghaladja a 30 métert. A versenyzőket zsűri pontozza, a választott trükk technikai nehézsége, valamint a versenyző kreativitása és stílusa alapján. Magyar elnevezése nincs, a szakma az angol elnevezést használja. 2018 óta olimpiai sportág.